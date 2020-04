أحمد فهمي يوجه رسالة لأكرم حسني: أخى الذي لم تلده أمي

View this post on Instagram

النجاح من عند ربنا .. اجتهدنا و انشاء الله ربنا يكتبلنا النجاح و التوفيق .. بس الاهم من النجاح انك تشارك الناس اللى بتحبهم شغلك و حياتك .. اكرم حسنى اخى الذى لم تلدة امى .. ربنا ما يغير علينا حال يا صاحبى و يديم علينا نعمة الاخوة @akramhosny 🙏🙏