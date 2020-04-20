أحمد فهمي يوجه رسالة لأكرم حسني: أخى الذي لم تلده أمي

نشر الفنان احمد فهمى، صورة جديدة له تجمعه بالفنان أكرم حسني، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".





وكتب عليها معلقًا :النجاح من عند ربنا اجتهدنا وان شاء الله ربنا يكتبلنا النجاح والتوفيق..بس الأهم من النجاح ان تشارك الناس اللى بتحبهم شغلك وحياتك ..اكرم حسني اخى الذى لم تلده امى ..ربنا ما يغير علينا حال يا صاحبي ويديم علينا نعمة الأخوة".



