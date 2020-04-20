أحمد فهمي يوجه رسالة لأكرم حسني: أخى الذي لم تلده أمي

نشر الفنان احمد فهمى، صورة جديدة له تجمعه بالفنان أكرم حسني، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وكتب عليها معلقًا :النجاح من عند ربنا اجتهدنا وان شاء الله ربنا يكتبلنا النجاح والتوفيق..بس الأهم من النجاح ان تشارك الناس اللى بتحبهم شغلك وحياتك ..اكرم حسني اخى الذى لم تلده امى ..ربنا ما يغير علينا حال يا صاحبي ويديم علينا نعمة الأخوة".
يذكر أن أحمد فهمي، يشارك اكرم حسني في بطولة مسلسل رجالة البيت وًمسلسل "رجالة البيت" تدور أحداثه فى حلقات منفصلة متصلة تناسب طبيعة الأعمال الكوميدية، ويعتمد على البطلين أحمد فهمى وأكرم حسنى إضافة إلى مشاركة الفنانة الشابة ويزو بدور رئيسى فى الحلقات، مع ظهور العديد من الفنانين كضيوف شرف جار الاستقرار على اسمائهم وسيكون اختيارهم على حسب وجود مواقف كوميدية تناسبهم.