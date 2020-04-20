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منوعات

جنون كورونا.. أب وأم يطلقان على طفلتهما اسم معقم يدين

الإثنين 20/أبريل/2020 - 03:28 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
أصبحت أبسط الأمور الحياتية في الوقت الراهن أشياء مثيرة للغرابة، مثل مجيء طفل جديد ومنحه حياة في العالم وسط عمليات الإغلاق غير المسبوقة والحجر الصحي، وانتشار جائحة فيروس كورونا .

وفي ظل ذلك قرر والدان جديدان، أن يختارا  لطفلهما اسمًا ليكون بمثابة تذكير بالوقت الحالي، وتدابير السلامة التي نستخدمها في محاولة للبقاء في أمان، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور"البريطانية.

فمع حث الناس على إبقاء أيديهم نظيفة لتقليل معدل انتقال العدوى ، قرر الزوجان أن يطلقوا على طفلهما اسمSanitiser "سانيتزر"، وقالوا إنهم اختاروا الاسم لأن المطهر لديه القدرة على مكافحة فيروس كورونا، وأضافوا أن الطاقم الطبي بالمستشفى ضحكوا عندما أعلنوا اسم المولودة.

وقال الأب "أبي أومفير سينغ" من مدينة صحارانبور في الهند :"عندما يتحدث الناس عن فيروس كورونا ، سيتذكرون أن المطهر هو الذي أنقذهم"، مضيفًا:"'الكل يحارب ضد هذا الفيروس ، من رئيس وزرائنا إلى الناس العاديين، وهذه هي مساهمتنا".

ليسوا الوالدين الأولين الذين يطلقون على طفلهم اسما مرتبطا بفيروس كورونا، فقد أنجبت الأم توأمان الأسابيع الماضية واسمهما "كورونا" و "كوفيد".
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