عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جامعة الفيوم تحتفل على شرف الطلاب المثاليين سفراء النوايا الحسنة

جانب من التحكيم
جانب من التحكيم

ترأس الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، لجنة تحكيم المرحلة النهائية للملتقى القمي العاشر للطالب والطالبة المثاليين، والملتقى القمي الثالث لمبادرة سفراء النوايا الحسنة لذوي الهمم على مستوى الجامعات المصرية.

الملتقى نظمته جامعة الفيوم تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.


شارك في الملتقى 72 طالبًا وطالبة مثاليين، و30 طالبًا وطالبة بمبادرة سفراء النوايا الحسنة لذوي الهمم، من 17 جامعة مصرية.

وتكونت لجنة تحكيم المرحلة النهائية من الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، ومدير معهد إعداد القادة رئيس اللجنة، وعضوية الدكتور أحمد حسني عميد كلية الخدمة الاجتماعية، الدكتور محمد خفاجي عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والدكتور رشدي العدوي وكيل كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، والدكتور محمود صادق الأستاذ بكلية العلوم بجامعة الجلالة.


ومن جانبه، قال الدكتور كريم همام " يعتبر الملتقى القمي للطالب والطالبة المثاليين وسفراء النوايا الحسنة لذوي الهمم تتويجًا لجهود طلابنا المتميزين، الذين يجسدون قيم العمل والإنجاز والتفوق، ونؤكد على دور الأنشطة الطلابية في صقل مواهبهم وتنمية قدراتهم، لتخريج كوادر شابة قادرة على المنافسة وتحقيق التميز."

كما توجه بالتهنئة لجميع الفائزين والفائزات في هذا الملتقى القمي، مشيدا  بالجهود المبذولة في إعداد وتأهيل هذه الكوادر الشابة المتميزة، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح في مسيرتهم العلمية والعملية."


هذا وقد تم إعلان نتائج المسابقات حيث فاز بالمركز الأول في مسابقة الطالب المثالي، الطالب ممدوح إبراهيم بجامعة مدينة السادات، والمركز الثاني الطالب مازن أشرف بجامعة الفيوم، وفاز بالمركز الثالث الطالب محمود خالد بجامعة كفر الشيخ.

بينما جاءت نتيجة مسابقة الطالبة المثالية حيث فازت بالمركز الأول الطالبة هالة صوفي بجامعة الفيوم، وبالمركز الثاني الطالبة رنا طارق سعد  بجامعة كفر الشيخ، وفازت بالمركز الثالث الطالبة علياء إبراهيم بجامعة حلوان.

كما تم منح جوائز تميز خاصة من لجنة التحكيم، لكل من الطلاب كيرلوس أيمن بجامعة الزقازيق، ومحمد أحمد بجامعة القاهرة، و تم منح جوائز تميز خاصة للطالبات آيات نور الدين بجامعة المنيا، وآلاء ياسر بجامعة القاهرة.

وفي الجوائز الجماعية جاءت جامعة الفيوم في المركز الأول، والقاهرة في المركز الثاني، وجامعة كفر الشيخ في المركز الثالث.

كما أعلنت نتائج مسابقة سفراء النوايا الحسنة، وفاز عن جامعات قطاع القاهرة الكبرى، جامعة بنها بمبادرة تحت عنوان علشانك، وعن قطاع وسط وجنوب الدلتا، فازت جامعة المنوفية بمبادرة إبداعك لغتك الخاصة، وعن قطاع شمال الدلتا والساحل، فازت جامعة المنصورة الجديدة بمبادرة نحو عالم جديد من تكنولوجيا ذوي الهمم، أما عن قطاع وسط وجنوب الصعيد، فازت جامعة سوهاج بمبادرة قادر، كما فازت جامعة الفيوم على مستوى جامعات قطاع شمال الصعيد بمبادرة نظارتي دليلي، والتي فازت أيضًا بجائزة التحكيم الخاصة على مستوى مسابقات سفراء النوايا الحسنة لذوي الهمم.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل مباراة توتنهام.. صدمة جديدة لـ محمد صلاح بعد أزمته مع كلوب

20 ألف جنيه| تراجع غير مسبوق في أسعار الحديد اليوم بمصر

قرار عاجل من كاف بشأن مباراة الأهلي والترجي في نهائي أبطال أفريقيا

مي عمر تثير الجدل بفستان مكشوف

60 جنيه انخفاضا| أسعار الدواجن والبيض اليوم مفاجأة بعد التراجع

بعد منعه من الكلام.. أسباب صادمة لـ مرض أحمد رزق| تفاصيل

خبير آثار يعلن مفاجأة .. هل عاش اليهود في مصر؟

نجم الأهلي السابق.. فريق إماراتي يقطع الطريق على صفقة الزمالك المنتظرة

ترشيحاتنا

أحمد لاشين يوضح أسباب حظر مسلسل الحشاشين في إيران.. تفاصيل

ترتيب محمد صلاح في جائزة لاعب الموسم بالدوري الإنجليزي

1.75 مليون جنيه .. اتحاد القبائل العربية يهدي أبطال الجودو مكافأة مالية

العنب "الُمر"| الكيلو وصل 120 جنيها في الأسواق.. وشعبة الفاكهة تكشف سر ارتفاع الأسعار

بداية يوليو | انطلاق رحلات مباشرة من الفجيرة إلى القاهرة

قوات أمريكية وروسية في قاعدة عسكرية بالنيجر .. ماذا يحدث ؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. أسباب صادمة لـ مرض أحمد رزق.. شيرين عبد الوهاب تفاجئ متابعيها بإطلالة غريبة

طريقة عمل الطحينة لرنجة شم النسيم

احذر.. جفاف العين يصيبك بمضاعفات خطيرة

في عيد ميلادها 41| ملابس أثارت الجدل لـ ميريام فارس

فيديو

بتحضر صوتها الشتوي.. نيابة دبي تأمر بحبس إعلامي شهير بسبب ياسمين عز

أغنية من ألحاني.. رنا سماحة تكشف تفاصيل أحدث ألبوماتها

فريدة سيف النصر توجه رسالة بعد تجاهل اسمها في اللقاءات التليفزيونية

المشاعر متغيرة .. نهى عابدين تكشف حقيقة رفضها للارتباط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

اﻟﻤﺰﻳﺪ