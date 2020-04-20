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أخبار العالم

ارتفاع عدد المصابين بكورونا في الهند لـ 17265

الإثنين 20/أبريل/2020 - 08:32 ص
كورونا في الهند
كورونا في الهند
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أفادت وزارة الصحة الهندية اليوم الاثنين أن عدد الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا في الهند زاد بأكثر من 1500 شخص ليصل العدد الإجمالي إلى 17265.

وأشارت التقارير السابقة إلى أنه تم تشخيص 15712 شخصًا وثبت إصابتهم بفيروس COVID-19.

ووفقًا للوزارة ، لقي 543 شخصًا حتفهم بسبب المرض في جميع أنحاء البلاد ، وتم شفاء 2546 آخرين وغادروا المستشفيات ، وغادر مريض البلاد.

تم تسجيل أكبر عدد من الحالات - 4203 حالة - في ولاية ماهاراشترا المركزية ، تليها إقليم العاصمة الوطنية دلهي مع 2003 حالة.

ونشرت الوزارة الأسبوع الماضي قائمة تضم 170 منطقة اعتبرتها مناطق ساخنة للإصابة. ومع ذلك ، تم تصنيف حوالي 400 منطقة لم تسجل فيها حالات إصابة بالمناطق الخضراء.

وتخضع الهند حاليًا لأكبر إغلاق في العالم ، حيث أمر 1.4 مليار شخص بالبقاء في منازلهم حتى 3 مايو على الأقل. 

ومدد رئيس الوزراء ناريندرا مودي الإغلاق حتى 3 مايو ، بينما سيتم السماح ببعض الأنشطة الزراعية في وقت لاحق في أبريل.
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