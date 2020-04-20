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تطبيقا للحظر | محافظ دمياط: منعنا ناس كتير لحد امبارح من الدخول لراس البر

الإثنين 20/أبريل/2020 - 02:14 م
الدكتورة منال عوض،
الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط
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فرح علاء الخولي

قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إن منطقة رأس البر خالية تماما من المواطنين في الحدائق والشواطئ، وان هناك تطبيقا حاسما للحظر الكامل وفقا لقرارات مجلس الوزراء وسيستمر الى صباح الغد 6 صباحًا.


وتابعت منال عوض، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسؤليتي" مع الاعلامي أحمد موسى، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك استثناء واحدا فقط لحركة معدية من الجهة المقابلة لرأس البر لنقل مرضى غسيل الكبد.


وأضافت أن يرجع الفضل الكبير للمواطنين بالالتزام في المنزل في تلك الفترة، مؤكدة على ان هناك اغلاقا تاما بين المحافظات للانتقال منها واليها.


واشارت الى ان تم منع عدد كبير جدًا حتى امس من المواطنين القادمين من القاهرة والمحافظات الاخرى من دخول المحافظة رغم كل التنبيهات في وسائل الاعلام بعدم الانتقال.


وأكدت على ان هناك انخفاضا في عدد المصابين في المحافظة منذ الاربعة الايام الماضية، ومن امس تم فتح المدينة الشبابية برأس البر كمنطقة عزل للمصابين بغير أعراض.

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