لطلاب الدراسات العليا.. الأعلى للجامعات يوضح موعد الامتحانات

أكد الدكتور أحمد عبد العزيز عضو المجلس الأعلى للجامعات، ورئيس جامعة سوهاج، أن طلاب الدراسات العليا سيتم معاملتهم بنفس معاملة طلاب السنوات النهائية حول إجراء الامتحانات ، بحيث يتم الانتظار لانتهاء أزمة كورونا ومن ثم إستئناف الدراسة مرة أخرى وإجراء الامتحانات ، لأن هناك دراسات عليا لها امتحانات نهائية لذا لابد من استكمال ما يدرسوه اولا .





وأضاف "عبد العزيز" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن نظام الأبحاث الذي سيتم تطبيقه علي طلاب فرق النقل ، يتم من خلال تحديد موضوعات الابحاث وآليات التعامل مع هذه الابحاث عن طريق مجالس الاقسام وتعتمده من مجلس الكلية ومن ثم الجامعة كما سيكون هناك لجان تصحيح مختصة وحتى لا يكون اي تحكم باي نوع لهذه الابحاث، لضمان الشفافية وعدم وجود ربط بين المذكرات او الكتب وبين الموضوعات التي سيتناولها الطلاب .









وأشار إلى أن مشاريع التخرج ستكون مثل المشروعات البحثية التي ستقدم من الطلاب حيث يتم تقديم عمل مشروع بحثي بدلا من مشروع التخرج مثل طلاب النقل باختلاق احترافية المشروعات وسيقدم للكليات العملية.









وعقد المجلس الأعلى للجامعات السبت الماضي الموافق 18/4/2020 جلسته رقم (699) وكان علي رأس الموضوعات التي ناقشها ما يتعلق بالخطط المستقبلية لنظام الدراسة والإمتحانات بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/2020 في إطار تطورات الوضع العالمي لإنتشار فيروس كورونا المستجد.





وإستهل المجلس جلسته بإستعراض قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 606 لسنة 2020 بشأن تعليق جميع الفاعليات التي تتطلب تواجد اية تجمعات كبيرة للمواطنين و717 لسنة 2020 بشأن تعليق الدراسة في جميع المدارس والمعاهد والجامعات و768 لسنة 2020 بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من اية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والقرار رقم ٨٥٢ لسنه ٢٠٢٠.









وناقش الأعلى للجامعات كافة البدائل المتاحة لإستمرار العملية التعليمية بما يحقق المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج في ضوء إختلاف طبيعة ونظام الدراسة وأسلوب إجراء الإمتحانات في الكليات المختلفة مع التقيد بما أتخذته الدولة من تدابير للحد من إنتشار الفيروس.



