فيديوجراف.. تفاصيل مسلسل "دفعة محمد صلاح" الجديد

بدأ عرض بروموهات مسلسلات رمضان 2020، "دفعة محمد صلاح" مسلسل إذاعى كوميدى الذى يعرض فى رمضان 2020 بطولة مصطفى خاطر وإنعام سالوسة وسامي مغاوري ومي كساب.
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المسلسل من تأليف عمر طاهر وإخراج خالد الشوربجي، يعرض المسلسل على راديو النيل ميجا وهيتس و نغم.
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ولمزيد من التفاصيل حول أحداث مسلسل "دفعة محمد صلاح"، تابعوا الفيديوجراف التالى.