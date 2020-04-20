فيديوجراف.. تفاصيل مسلسل "دفعة محمد صلاح" الجديد

مسلسل مسلسل

إذاعى كوميدى الذى

يعرض فى رمضان 2020

بطولة مصطفى خاطر وإنعام سالوسة وسامي مغاوري ومي ‏كساب.

بدأ عرض بروموهات





المسلسل من تأليف عمر طاهر وإخراج خالد الشوربجي، يعرض المسلسل على راديو النيل ميجا وهيتس و نغم.





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