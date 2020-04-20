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فيديوجراف.. تفاصيل مسلسل "دفعة محمد صلاح" الجديد

الإثنين 20/أبريل/2020 - 08:15 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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ايمان عبداللطيف
بدأ عرض بروموهات مسلسلات رمضان 2020، "دفعة محمد صلاح" مسلسل إذاعى كوميدى الذى يعرض فى رمضان 2020 بطولة مصطفى خاطر وإنعام سالوسة وسامي مغاوري ومي ‏كساب.     


المسلسل من تأليف عمر طاهر وإخراج خالد الشوربجي، يعرض المسلسل على راديو النيل ميجا وهيتس و نغم.


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ولمزيد من التفاصيل حول أحداث مسلسل "دفعة محمد صلاح"، تابعوا الفيديوجراف التالى.                                   

                                      

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