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أخبار العالم

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لـ غارة إسرائيلية

الإثنين 20/أبريل/2020 - 10:26 م
الدفاع الجوي السوري
الدفاع الجوي السوري يتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء تدمر
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قسم الخارجي
تمكن الدفاع الجوي السوري من التصدي  لعدوان إسرائيلي في سماء تدمر، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا".

كما نجحت القوات السورية في إسقاط عدد من الصواريخ المعادية، بحسب الوكالة.

في وقت سابق، تمكنت القوات السورية من  تطهير المناطق التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب بريفي دمشق والقنيطرة، حيث عثرت الجهات المختصة على صواريخ وأسلحة غربية وأمريكية الصنع من مخلفات الإرهابيين.

وأوضحت أن من بين المضبوطات صواريخ مضادة للدبابات “مالوتكا” وقذائف “آر بي جي” وبنادق ورشاشات غربية وأمريكية الصنع وقنابل يدوية إضافة إلى أجهزة بث فضائي واتصالات سلكية ولاسلكية وأدوية ومعدات وأجهزة طبية وعدد من السيارات المسروقة.
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