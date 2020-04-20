الدفاعات الجوية السورية تتصدى لـ غارة إسرائيلية

تمكن الدفاع الجوي السوري من التصدي لعدوان إسرائيلي في سماء تدمر، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا".





كما نجحت القوات السورية في إسقاط عدد من الصواريخ المعادية، بحسب الوكالة.





في وقت سابق، تمكنت القوات السورية من تطهير المناطق التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب بريفي دمشق والقنيطرة، حيث عثرت الجهات المختصة على صواريخ وأسلحة غربية وأمريكية الصنع من مخلفات الإرهابيين.



