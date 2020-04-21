AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أوزيل ضمن 3 لاعبين في آرسنال يرفضون تخفيض رواتبهم

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 09:15 ص
أوزيل
أوزيل
Advertisements
إسراء أشرف
كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن الألماني مسعود أوزيل، نجم آرسنال، رفض خفض راتبه بنسبة 12.5%، لمدة 12 شهرًا.

وكان آرسنال أعلن توصله لاتفاق مع لاعبي الفريق الأول والجهاز الفني، لتخفيض الرواتب لمدة عام كامل، في ظل توقف النشاط الكروي بسبب تفشي فيروس كورونا.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن أوزيل ضمن 3 لاعبين في صفوف الفريق لم يتم ذكر اسمهم، يرفضون هذا القرار، قبل التأكد من التأثير المالي للأزمة على إيرادات النادي.

ويحصل أوزيل على أعلى أجر بقيمة 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

وصرح إركوت سوجوت، وكيل أعمال أوزيل في وقت سابق، أن من الغير منطقي أن يوافق اللاعبين على تخفيض رواتبهم حاليًا، في ظل إمكانية تحقيق الأندية ذات الأرباح مثل العام الماضي.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برشلونة يحاول بكل الطرق لتخفيض رواتب لاعبيه

على غرار برشلونة.. ريال مدريد يسعى لتخفيض رواتب لاعبيه

أزمة كورونا.. نجوم "الإيجيبشن ليج" رفضوا.. لاعبو العالم خفضوا رواتبهم والمصريون يمتنعون

أهلي جدة يحل أزمة رواتب لاعبي الفريق

تخفيض رواتب لاعبي الدوري الفرنسي بقيمة مهولة بسبب كورونا

بسبب كورونا.. الهلال السعودي يفاوض لاعبيه لتخفيض رواتبهم

ترشيحاتنا

هل عدم الخشوع في الصلاة دلالة سيئة وأنها غير مقبولة؟.. الإفتاء توضح

شاهد.. أحدث ظهور لـ أحمد فتحى على السوشيال ميديا

صور مسربة لمذيعة قناة الجزيرة أثناء شرب الخمور وتدخين الحشيش

بمكونات من مطبخك اقض على الهالات السوداء للأبد

أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 21-4-2020 .. فيديو

محمد سامي يشارك جمهوره بصورة تجمعه مع الفنانة نور.. شاهد

AdvertisementS

أخبار الرياضة.. طاهر أبو زيد ينتقد حسن حمدي.. شريف إكرامي: عبد الله السعيد مش ابن الأهلي

طاهر أبوزيد: كنت على يقين أن محمود طاهر الأنسب لرئاسة الأهلي.. فيديو

أبو زيد عن قرار حل "إدارة" الأهلي: أصدرته بناءً على مستندات.. ومجلس حسن حمدي رفض الرد بشفافية.. فيديو

شريف إكرامي: رمضان صبحي طلب الزواج من شقيقتي في التتش ورفضت.. فيديو

البلتاجي: إقامة مباريات الأهلي والزمالك ستساعد الناس على البقاء في البيوت.. فيديو

بفرمان كارتيرون.. الزمالك يرفض عودة نجمه ويطالب بتجديد إعارته ..فيديو

ريال مدريد بوابة ساديو ماني الوحيدة للخروج من ليفربول.. تفاصيل

أربيلوا ردًا على تشافي: حظ ريال مدريد في دوري الأبطال محاولة لتفسير إنجاز لم يستطع أي فريق آخر تحقيقه

رونالدو: كريستيانو منزعج بسبب اسمي.. وهيكتور كوبر كان فظيعا في تدريبه

عادل مصطفى: ميدو رفض الرحيل عن المقاصة بسبب الشرط الجزائي.. وعدم مشاركة صلاح محسن بسبب عقليته.. فيديو

شريف إكرامي: اختلفت مع ضياء السيد بسبب شقيقي.. و"التوريث" في الشركات لا الملاعب.. فيديو

أوزيل ضمن 3 لاعبين في آرسنال يرفضون تخفيض رواتبهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة شاهد مرسيدس EQE الكهربائية منافسة تسيلا.. صور

8 فوائد لـ تنظيف البشرة العميق

ماذا يحدث للجسم عند تناول ورق العنب؟.. اكتشف بنفسك