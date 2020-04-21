أوزيل ضمن 3 لاعبين في آرسنال يرفضون تخفيض رواتبهم

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن الألماني مسعود أوزيل، نجم آرسنال، رفض خفض راتبه بنسبة 12.5%،

لمدة 12 شهرًا.



وكان آرسنال أعلن توصله لاتفاق مع لاعبي الفريق الأول والجهاز الفني، لتخفيض الرواتب لمدة عام كامل، في ظل توقف النشاط الكروي بسبب تفشي فيروس كورونا.



ووفقًا لما ذكرته صحيفة " ديلي ميل " الإنجليزية، فإن أوزيل ضمن 3 لاعبين في صفوف الفريق لم يتم ذكر اسمهم، يرفضون هذا القرار، قبل التأكد من التأثير المالي للأزمة على إيرادات النادي.





ويحصل أوزيل على أعلى أجر بقيمة 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.





وصرح إركوت سوجوت، وكيل أعمال أوزيل في وقت سابق، أن من الغير منطقي أن يوافق اللاعبين على تخفيض رواتبهم حاليًا، في ظل إمكانية تحقيق الأندية ذات الأرباح مثل العام الماضي.







