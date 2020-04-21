أتلتيكو مدريد يغري لاعبه ماليًا لإبعاده عن آرسنال

يتمسك نادي أتلتيكو مدريد الإسباني بالاحتفاظ بخدمات لاعب الفريق توماس بارتي، وذلك في ظل اهتمام نادي آرسنال الإنجليزي بالحصول على خدماته، خلال موسم الانتقالات الصيفية.





ووضع آرسنال، اللاعب الغاني ، ضمن أبرز أهدافه في الميركاتو الصيفي المرتقب.





وذكرت تقارير صحفية، قبل يومين، أن آرسنال يخطط لإغراء أتلتيكو مدريد بصفقة تبادلية من أجل السماح برحيل بارتي إلى ملعب الإمارات، ولمطالعة التفاصيل من هنا.





ووفقًا لصحيفة "جارديان" الإنجليزية، فإن أتلتيكو مدريد يسعى بكل قوة إلى الإبقاء على توماس بارتي في صفوف الفريق وعدم السماح برحيله إلى آرسنال.





وأفادت بأن إدارة أتلتيكو تنوي تقديم عقد جديد لتوماس بارتي، والذي سيتضمن راتبا أكبر وزيادة في قيمة الشرط الجزائي.





وأوضحت أن العقد الجديد سيكون ساريًا حتى عام 2025، وسيحصل بارتي بمقتضاه على ضعف راتبه الحالي، حيث سيظفر بـ 130 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.





وأكدت أن قيمة الشرط الجزائي في العقد الجديد ستبلغ 87.2 مليون جنيه إسترليني، بدلًا من 43.6 مليون جنيه إسترليني.