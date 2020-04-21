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اقتصاد

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 10:41 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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محمد صبيح
استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، وهى أول جلسة تداول هذا الأسبوع، بعد تعطل البورصة خلال جلستى الأحد والاثنين بمناسبة عيد شم النسيم.

 وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.99% ليصل إلى مستوى 9952 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.26% ليصل إلى مستوى 1466 نقطة

 وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.57% ليصل إلى مستوى 11586 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 2.69% ليصل إلى مستوى 3747 نقطة.

 

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.07% ليصل إلى مستوى 1085 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.05% ليصل إلى مستوى 1072 نقطة.

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