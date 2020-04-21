حوار.. أحمد صابر مدافع الإنتاج يكشف لصدى البلد سر فشل انتقاله للأهلي.. فيديو









في البداية عايزين نعرف أكتر عن بدايتك الكروية؟

- بدأت اللعب في نادي حرس الحدود ناشئين عندما كان عمرى 16 سنة ، ثم انتقلت لنادي الأوليمبي السكندري ، وتم تصعيدي إلي الفريق الأول على يد الكابتن أحمد الكأس وكان عمري 17 سنة، ومنه إلى نادي طلائع الجيش ولكن لأحداث مؤسفة من مدير فنى حينذاك فشلت الصفقة ورحلت قبل أغلاق القيد بيومين لنادي دمنهور بالدرجة الثانية.







وتألقت بالدرجة الثانية وحصلت علي أحسن مدافع، ثم توالت العروض من أندية الدورى الممتاز وانتقلت إلي نادي مصر للمقاصة بعد سلسلة مفاوضات حيث كان يوجد بعقدى شرط جزائي 200 ألف جنيه وتم دفع 300 ألف لفريق دمنهور وانتهت الصفقة لصالح مصر المقاصة.





وبعد تقديم مستوى متميز مع فريق المقاصة تعرضت لإصابة الزائدة التى منعتنى من المشاركة مع الفريق، وبعدها انتقلت إلى فريق الداخلية على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور وبعدها تم إنهاء شرائى لفريق الداخلية لمدة 3 مواسم.







ومن الداخلية انتقلت لفريق إنبي لمدة 4 مواسم ونصف، ثم انتقلت إلي الإنتاج الحربي علي سبيل الإعارة قبل الإيقاف.





أسباب رحيلك عن نادي إنبي للإعارة؟



في البداية انتقلت لنادي انبي من نادي الداخلية مقابل 3 ونص مليون جنيه، وقدمت الموسم الماضي أداء متميزا مما أدى لدخول الأهلي والإسماعيلي في مفاوضات لضمي، ودخل سموحة أيضا بالمفاوضات بيع نهائى مقابل 4 ملايين جنيه ولكن إنبي رفض أيضا، وسبب طلبي الإعارة هو مطالبتى باللعب، حيث انني حصلت علي الإنذار الثالث مع انبي وبعد الإيقاف لم أشارك طوال الموسم.





ما سر فشل انتقالك للأهلي؟





تلقيت عرضا رسميا من النادي الأهلي وقت تواجدى بنادي الداخلية، ولكن تعطلت المفاوضات حيث كان من المرشحين أيضا حينذاك أحمد علاء وأحمد سامي وعبدالله بكرى، وفشل مفاوضات بكرى وأحمد سامى الجيش وفالآخير ربنا كرم أحمد علاء وتم ضمه للأهلي.







حدثنا عن طموحك؟



طموحى باذن الله النشاط يعود وارجع نادي انبي تانى، وأشارك بشكل أساسي زي مابدأت ومنها لمنتخب مصر وهو ده الطموح الأول لأي لاعب.









أفضل هدف في مسيرتك؟



أفضل هدف كنت إعارة من نادي المقاصة للداخلية وكنا بنلاعب المقاصة وخسرانين 2/1 وفي آخر دقائق جبت هدف التعادل.





كيف ترى قرار اتحاد الكرة بإيقاف النشاط الرياضي؟

طبعا قرار سليم جدا لأن العالم بالأجمع واخد هذا القرار وسلامة الجميع أهم شيء.







هل تؤيد عودة النشاط أو إلغائه هذا الموسم؟



أكيد بتمنى عودة النشاط ولكن أهم شئ سلامة الجميع، وانتهاء تفشي الفيروس.





يومك خلال فترة تعليق النشاط؟

- حاليا تظبيط الأكل أهم من التمرين وتظبيط الوزن، وأوقات كثيرة بتمرن في البيت للحفاظ علي لياقتى.

أحمد صابر، مدافع الانتاج الحربي، المعار لمدة 6 شهور من نادي إنبي، ومحط أنظار القطبين الكبيرين، تواصل معه موقع "صدى البلد" للحديث عن حقيقه مفاوضات الأهلى والزمالك معه، وسبب رحيله عن نادي إنبي، ورأيه في توقف النشاط الرياضي، وجاء الحوار كالآتى: