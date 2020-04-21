AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تطهير ٩٣٩ منشأة و١٠٨ شوارع و٦ مواقف أجرة في قنا

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 11:29 ص
صدى البلد
Advertisements
يوسف رجب

واصلت الوحدات المحلية لمدن ومراكز قنا، والقرى التابعة لها بالتعاون مع مديرية الصحة والطب البيطري وشركة مياه الشرب ومؤسسات المجتمع المدني وعدد من الشباب المتطوعين، عمليات التطهير بمختلف المناطق، حيث تم تطهير ٩٣٩ منشأه و ١٠٨ شارع و ٦ مواقف لسيارات الأجرة و موقعين للعمل فى ٧ مدن بالمحافظة.

 
قال اللواء أشرف الداودي،محافظ قنا، إن ذلك يأتي في إطار حرص المحافظة على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

و أشار الداودي، إلى أن أعمال التطهير شملت المؤسسات الحكومية والمنازل والمحلات والميادين العامة والشوارع ومواقف سيارات الأجرة ومواقع العمل حيث تم تطهير ٣٧٧ منشأه وموقع بمركز أبوتشت و ٢١٧ بمركز فرشوط و ١١٦ بمركز دشنا و ١١٠ بمركز قفط و ١٠٧ بمركز قوص و ٨٧ بمركز الوقف و ٤١ بمركز نجع حمادى.

و وجه الداودي، رؤساء المدن باستمرار أعمال التطهير والتعقيم على مستوى المراكز والقرى كإجراء وقائي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية و وزارة الصحة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وحماية المواطنين من احتمالية الإصابة بعدوى الفيروس.

اقرأ أيضًا..

محافظ قنا يتابع إجراءات غلق الكورنيش أمام الزوار .. شاهد
http://www.elbalad.news/4287157

تحرير 34 مخالفة تموينية وضبط أسماك مملحة مجهولة المصدر بقنا
http://www.elbalad.news/4287005

تطهير ٩٣٩ منشأة و١٠٨ شوارع و٦ مواقف أجرة في قنا
تطهير ٩٣٩ منشأة و١٠٨ شوارع و٦ مواقف أجرة في قنا
تطهير ٩٣٩ منشأة و١٠٨ شوارع و٦ مواقف أجرة في قنا
تطهير ٩٣٩ منشأة و١٠٨ شوارع و٦ مواقف أجرة في قنا
تطهير ٩٣٩ منشأة و١٠٨ شوارع و٦ مواقف أجرة في قنا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لتعويض المواطنين مما سببه كورونا.. تخصيص 24 وحدة صحية بقرى قنا

تطهير 603 منشآت و 38 شارعا و4 مواقف أجرة في 3 مدن بقنا

انتظام صرف منحة العمالة غير المنتظمة بمكاتب البريد وفروع البنك الزراعى بقنا

تطهير ١٠٣١ منشأة و ١٦٠ شارعا و ٧ مواقف أجرة بـ ٥ مدن في قنا

تحرير 34 مخالفة تموينية وضبط أسماك مملحة مجهولة المصدر بقنا

ترشيحاتنا

طاهر أبوزيد: كنت على يقين أن محمود طاهر الأنسب لرئاسة الأهلي.. فيديو

قبل رمضان.. طريقة تدميس الفول فى المنزل بأسهل الخطوات

ماذا يحدث للجسم عند تناول ورق العنب؟.. اكتشف بنفسك

وفاة الدكتور عمرو عبدالسميع بعد صراع طويل مع المرض

استقرار أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21-4-2020.. فيديو

تريند الفن | القبض على حنين حسام بسبب فيديو على TikTok.. علاقة الراقصة كيتى برأفت الهجان.. إليسا تهاجم الحكومة اللبنانية.. وإصابة سام سميث بفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأبيض والأسود.. هدى المفتي تخطف الأنظار بإطلالة من الخمسينات

في أفريقيا.. ارتداء الكمامة أو التعرض لعقوبات صارمة

زمن كورونا.. أب يضطر لرؤية طفله حديث الولادة لأول مرة عبر "فيديو كول"