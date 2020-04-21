تطهير ٩٣٩ منشأة و١٠٨ شوارع و٦ مواقف أجرة في قنا

واصلت الوحدات المحلية لمدن ومراكز قنا، والقرى التابعة لها بالتعاون مع مديرية الصحة والطب البيطري وشركة مياه الشرب ومؤسسات المجتمع المدني وعدد من الشباب المتطوعين، عمليات التطهير بمختلف المناطق، حيث تم تطهير ٩٣٩ منشأه و ١٠٨ شارع و ٦ مواقف لسيارات الأجرة و موقعين للعمل فى ٧ مدن بالمحافظة.



قال اللواء أشرف الداودي،محافظ قنا، إن ذلك يأتي في إطار حرص المحافظة على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

و أشار الداودي، إلى أن أعمال التطهير شملت المؤسسات الحكومية والمنازل والمحلات والميادين العامة والشوارع ومواقف سيارات الأجرة ومواقع العمل حيث تم تطهير ٣٧٧ منشأه وموقع بمركز أبوتشت و ٢١٧ بمركز فرشوط و ١١٦ بمركز دشنا و ١١٠ بمركز قفط و ١٠٧ بمركز قوص و ٨٧ بمركز الوقف و ٤١ بمركز نجع حمادى.

و وجه الداودي، رؤساء المدن باستمرار أعمال التطهير والتعقيم على مستوى المراكز والقرى كإجراء وقائي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية و وزارة الصحة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وحماية المواطنين من احتمالية الإصابة بعدوى الفيروس.

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