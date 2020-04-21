بالتزامن مع موسم الحصاد.. محافظ سوهاج يتفقد مجمع صوامع تخزين الأقماح

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج اليوم، عمليات توريد الأقماح بمجمع صوامع غرب طهطا بسعة تخزينية 60 ألف طن، وهو تابع للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وذلك بالتزامن مع موسم حصاد القمح هذا العام .

ورافقه خلال الجولة الدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، وأمل إسماعيل وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، ومحمد إبراهيم وكيل مديرية التموين بسوهاج، وعلى رفاعي رئيس مركز ومدينة طهطا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وشدد محافظ سوهاج خلال الجولة التفقدية على ضرورة إتخاذ إجراءات الصحة والسلامة المهنية حرصا على صحة وسلامة العاملين بالصوامع والشون .





وأوضح محافظ سوهاج أن إجمالي الكميات الموردة من الأقماح بالصوامع والشون المطورة بنطاق المحافظة بلغ حتى الآن ألف و607 طن أقماح، موجها بأهمية مطابقة الشون والصوامع لشروط الإستلام والتخزين.





ومن جانبه قال محمد إبراهيم وكيل مديرية التموين بسوهاج أنه مجمع صوامع طهطا سعته التخزينية 60 ألف طن وبه 12 خلية للتخزين سعة الخلية الواحدة 500 طن، بالإضافة إلى صومعة سوهاج بأولاد نصير بها 6 خلايا لتخزين القمح بسعة تخزينية30 الف طن.



