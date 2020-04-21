AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تعرف على ابنة هبة مجدي في "فرصة تانية" رمضان 2020

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 08:05 م
هبة مجدي
هبة مجدي
Advertisements
سعيد فراج

انتهى صناع مسلسل "فرصة ثانية" للنجمة ياسمين صبري، من تصوير العمل المنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل.


وتشارك خلال العمل الطفلة حلا هاني التي تقوم بدور ابنة الفنانة هبة مجدي والفنان دياب وخالتها الفنانة ياسمين صبري، وذلك في دور مؤثر في أحداث المسلسل الدرامية.


وجاء ترشيح حلا من المخرج مرقص عادل، الذي وجد بها الموهبة لذلك قام باختيارها للمشاركة في العمل، وتقدم دور مهم في الحلقات .


ويعد المسلسل ثاني بطولات ياسمين صبري في الدراما التليفزيونية، بعد مسلسل "حكايتي" العام الماضي، وتدور أحداث "فرصة ثانية" في إطار اجتماعي رومانسي، عن الفرص الثانية وقيمتها في حياة البشر، وكيف يستغلونها بصورة صحيحة.


 ويشارك في بطولة المسلسل دياب، وأيتن عامر، وهبة مجدي، وأحمد مجدي، وإدوارد، ومحمود البزاوي، وهبة عبدالغني، وسارة الشامي، وأحمد الشامي، ونهال عنبر، وعمر الشناوي، ومحمد جمعة، وتميم عبده، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هبة عبد الغني ضيفة الحلقات الأخيرة من "الأخ الكبير".. صور

جينا سليم تواصل تصوير دورها في مسلسل فرصة ثانية

أحمد الشامي في كواليس فرصة تانية مع ياسمين صبري

آيتن عامر في كواليس فرصة تانية بالأبيض والأسود

مسلسل "فرصة تانية" لـ ياسمين صبري على 3 قنوات في رمضان

ياسمين صبري تنتهي من تصوير مسلسل فرصة تانية

ترشيحاتنا

سيناريو فتحي يطارده.. 3 أسباب تمنع انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

وزير المالية: 363 مليار جنيه للتعليم و258 مليارا للصحة في الميزانية الجديدة

بعد تعديل أوقات حظر التجول بالسعودية.. تعرف على الفئات المستثناة من القرار

الرقابة الإدارية تضبط وكيل قانوني ومالكى شركة عقارات لعرضهم رشوة على مسئول بـ كهرباء الشيخ زايد

ياسمين عبد العزيز تشعل انتستجرام باحدث ظهور لها.. شاهد

عقار جديد يفتح باب الأمل لعلاج فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورد تعلن عن عروض خاصة على ford kuga .. صور

مكياج هادئ.. رانيا الملاح تخطف الأنظار بإطلالة صيفية.. صور

مسحراتي بـ الكمامة .. حكاية دُمية تصدرت تريند السوشيال ميديا في الغردقة .. صور