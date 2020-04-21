تعرف على ابنة هبة مجدي في "فرصة تانية" رمضان 2020

انتهى صناع مسلسل "فرصة ثانية" للنجمة ياسمين صبري، من تصوير العمل المنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل.





وتشارك خلال العمل الطفلة حلا هاني التي تقوم بدور ابنة الفنانة هبة مجدي والفنان دياب وخالتها الفنانة ياسمين صبري، وذلك في دور مؤثر في أحداث المسلسل الدرامية.

وجاء ترشيح حلا من المخرج مرقص عادل، الذي وجد بها الموهبة لذلك قام باختيارها للمشاركة في العمل، وتقدم دور مهم في الحلقات .

ويعد المسلسل ثاني بطولات ياسمين صبري في الدراما التليفزيونية، بعد مسلسل "حكايتي" العام الماضي، وتدور أحداث "فرصة ثانية" في إطار اجتماعي رومانسي، عن الفرص الثانية وقيمتها في حياة البشر، وكيف يستغلونها بصورة صحيحة.

ويشارك في بطولة المسلسل دياب، وأيتن عامر، وهبة مجدي، وأحمد مجدي، وإدوارد، ومحمود البزاوي، وهبة عبدالغني، وسارة الشامي، وأحمد الشامي، ونهال عنبر، وعمر الشناوي، ومحمد جمعة، وتميم عبده، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل.