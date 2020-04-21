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أخبار العالم

بعد تسجيل 4611 حالة..إصابات كورونا في تركيا تتجاوز الـ 95 ألفا

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 06:25 م
فيروس كورونا في تركيا
فيروس كورونا في تركيا
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شيماء مصطفى
أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 4611 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في تركيا إلى 95591.

كما سجلت وفاة 119 شخصًا بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 2259.

وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم حاجز الــ 2.5 مليون حالة إصابة، في واحدٍ من أخطر الأوبئة التي تضرب العالم، ومن أوسعها انتشارًا.

ويزيد يوميًا عدد الحالات المصابة وضحايا الفيروس رغم الإجراءات الاحترازية التي تطبقها معظم دول العالم.

ووصل عدد المصابي بين الفيروس إلى 2503383، بينما وصل عدد المتعافين إلى 659300، أما أعداد ضحايا الوفيات، فوصل إلى  171796 حالة وفاة، والأعداد في تزايد كبير، دون معرفة بتاريخ انتهاء كل ذلك.

وتعد الولايات المتحدة التي سجلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية فبراير هي الدولة الأكثر تضررا من جراء الوباء، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات، إذ تجاوزت الحصيلة فيها نحو 42 ألف وفاة من أصل أكثر من 766212 ألف إصابة، فيما أعلنت السلطات شفاء 71581 شخصا على الأقل.
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