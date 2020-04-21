أبرز قرارات مجلس جامعة المنصورة بخصوص الدراسة ونظام الامتحانات

عقد مجلس جامعة المنصورة اجتماعه اليوم الثلاثاء بتقنية الفيديو كونفرانس برئاسة الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة.

وناقش المجلس العديد من الإجراءات بشأن استمرار العملية التعليمية ونظام الدراسة وأسلوب اجراء الامتحانات في الكليات المختلفة بالجامعة فى الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2019-2020م في ضوء خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.





وافق المجلس بالنسبة على استمرار الدراسة بنظام التعليم عن بعد بجميع الكليات حتى يوم الخميس الموافق 30/4/2020 م أو لحين استكمال المناهج الدراسية للفصل الدراسي الثاني طبقا لنظام الدراسة والجداول الخاصة بكل كلية.





وبالنسبة للاختبارات فى سنوات التخرج بمختلف الكليات قرر المجلس تأجيل كافة الامتحانات التي كان مقرر عقدها فى الفصل الدراسي الثاني للعام 2019 – 2020م لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة.





وبالنسبة للاختبارات فى سنوات ما قبل سنوات التخرج بمختلف الكليات فالاختبارات النظرية قرر المجلس الغاء اجراء الامتحانات التحريرية والشفوية التى كان من المزمع عقدها فى الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى 2019 – 2020 وتستبعد الدرجات التى كانت مقررة لها من المجموع الكلى للدرجات فى كل السنوات الدراسية ( المجموع التراكمى ويكون التقييم ( ناجح – راسب – متغيب) ويستبدل بتلك الامتحانات بناءا على اقتراح من مجالس الكليات أحد البديلين التاليين لكل مقرر اعداد الطلاب لرسائل بحثية مقبولة ( مقالة بحثية – مشروع بحثى – بحث مرجعى ) فى المقررات التى كانت تدرس فى هذا الفصل بمعدل بحث لكل مقرر على حده وتتم مراجعة الرسائل المقدمة من الطلاب بدقة ولا يتم قبول أية رسائل مقدمة اذا ثبت اقتباسها أو نقلها من رسائل أخرى كليا أو جزئيا أو أنها تعد مجرد نقلا لما ورد بأحد المقالات أو الرسائل أو المراجع العلمية واختبار الكتروني مقالي ذو وقت اجابة ممتد عبارة عن عدد من الأسئلة قصيرة الاجابة يتم اختيارها عشوائيا من مجموعة من الأسئلة المعلنة مسبقا للطلاب ( اختبار الكتاب المفتوح –( open book exam .





أما الاختبارات العملية فبالنسبة للكليات التي تستوجب لوائحها الداخلية تدريبات عملية أو اكلينيكية واجراء امتحانات عملية يتم اعداد جداول تدريب مكثفة لاستكمال الفترات التى كانت مقررة للتدريبات العملية أو الاكلينيكية فى الفصل الدراسي الثاني بعد انتهاء فترة تعليق الدراسي أو بداية العام الجامعي الجديد مع وجوب اجتياز الطلاب للامتحانات العملية المنصوص عليها فى اللوائح الداخلية للكليات.

أما مرحلة الدراسات العليا فيترك لكل كلية تحت اشراف ائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث تحديد جداول الامتحانات المقررة للحصول على تلك الدرجات بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة.





وقرر المجلس تشكيل لجنة لوضع المعايير وآلية التنفيذ والمتابعة برئاسة الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعضوية كلا من عميد كلية الحقوق ، عميد كلية الفنون الجميلة ، عميد كلية الهندسة ،عميد كلية الصيدلة ، عميد كلية الطب ، مدير مركز تقنية الاتصالات والمعلومات ، مدير عام شئون التعليم والطلاب.





وقرر المجلس تكليف مجلس الكليات بتحديد نوع الاختبار لكل مقرر بكل فرقة بمختلف البرامج بالكلية و اقتراح معايير الرسائل البحثية المنصوص عليها على أن يتم موافاة رئيس الجامعة بهذا القرار فى موعد أقصاه الاثنين 26 ابريل 2020 م.





وقرر المجلس الاستمرار فى حالة الانعقاد وتفويض رئيس الجامعة فى اتخاذ ما يلزم من قرارات من اختصاص مجلس الجامعة.