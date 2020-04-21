سكان قرية المعابدة يشكون من الزحام أمام مكتب بريد القرية .. شاهد

أرسل القارئ خالد عبد الرحيم، المقيم بمركز أبنوب بقرية المعابدة بمحافظة أسيوط شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضرر فيها من التزاحم أمام مكتب البريد عقب تدافع عدد من الأهالى للسؤال عن منحة العمالة غير المنتظمة بعد انتهاء إجازة شم النسيم مما قد يساعد على انتشار العدوى بفيروس كورونا .





واضاف عبد الرحيم على الرغم من انتهاء مواعيد صرف المنحة الخاصة بالعمالة الغير المنتظمة للشهر الاول و لكن شهدت العديد من مكاتب البريد اليوم زحام شديد من المواطنين للاستفسار عن موقفهم من صرف المنحة خاصة المسجلين على الموقع الالكترونى الذى تم تخصيصه لادخال البيانات





وطالب المسؤولين الاهتمام واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه التجمعات والزحام.





ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.