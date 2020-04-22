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تكنولوجيا

يتفوق على العين البشرية.. سامسونج تطور مستشعر كاميرا قوته 600 ميجابيكسل

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 02:00 ص
سامسونج تطور مستشعر
سامسونج تطور مستشعر كاميرا قوته 600 ميجابيكسل
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ندى على
كشف مسئول في شركة سامسونج الكورية الجنوبية أن الشركة تعمل عل تصنيع مستشعر كاميرا بقدرة 600 ميجابيكسل، يستطيع التفوق على العين البشرية. 

وقال يونجين بارك Yongin Park إنه من أجل ملاءمة ملايين وحدات البكسل في الهواتف الذكية الحالية التي تتميز بمواصفات متطورة، مثل الشاشات التى تتمتع بمعدلات تحديث متطورة للغاية، وكذلك تصاميم عالية الجودة، يجب أن يتم العمل على تقليص حجم البيكسل بحيث تكون المستشعرات صغيرة الحجم . 

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 ويعني هذا أن هذه المستشعرات ستكون في المستقبل أقوى من العين البشرية من بعض النواحي، أى أنها ستطابق دقة حوالي 500 ميجابكسل. وفي المستقبل، من الممكن أن  يكون لدينا حساسات يمكنها رؤية الميكروبات غير المرئية للعين المجردة. 

ووفقا لموقع Mashable  فإن شركة سامسونج تمكنت من تحقيق التوازن بين هاتين المسألتين بفضل تقنية Isocell التي تعزل وحدات البكسل بمواد خاصة لمنع الضوء من الهروب إلى وحدات البكسل المجاورة.

وذكر بارك أن  المستشعرات بدقة 600 ميجابكسل، على الرغم من أنه لم يقدم الكثير من التفاصيل، إلا أنها تتعلق فقط بالهواتف الذكية، بل من المتوقع أن تمتد لتطبيقات رئيسية بالإضافة إلى مجالات أخرى سريعة التطور مثل السيارات الذاتية وإنترنت الأشياء والطائرات بدون طيار.

وقدمت الشركة في وقت لاحق تقنيات Tetracell وNonacell، التي تستخدم وحدات بكسل من نوع  2×2 و3x3 لزيادة كمية امتصاص الضوء على وحدات البكسل الفردية بشكل كبير. 

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