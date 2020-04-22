AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كريم يحيى: أنا رهن إشارة النادي الأهلي وبدون شروط.. فيديو

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 02:58 ص
حسام الحارتي

عبّر كريم يحيي، لاعب النادي الأهلي والمعار لسموحة، عن سعادته للحديث عن عودته للصفوف المارد الأحمر من جديد.


وأضاف كريم يحيي في تصريحات هاتفية لفضائية "أون تايم سبورتس"، أنه ينتظر قرار العودة إلي النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.


وأوضح كريم يحيي: "لم يتحدث معي أحد من مسئولي سموحة حتي تلك اللحظة للعودة للنادي الأهلي من جديد".


واستطر: "أنا رهن إشارة النادي الأهلي في أي وقت، ومن الصعب فرض أي شروط على الأهلي حال عودتي".


وأكد أن فترة إعارته للنادي الأهلي كانت جيدة للغاية من أجل إظهار إمكانياته من جديد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لتعويض غياب أحمد فتحي.. نجم سموحة يكشف موقفه من العودة إلى الأهلي

محمود طاهر يوضح موقفه من انتخابات الأهلي المقبلة.. فيديو

محمود طاهر عن الخطيب : مساندته ومجلسه مسئولية كل أهلاوى ولا أفكر فى الترشح من جديد

ناصر ماهر يوضح كواليس رحيله عن الأهلي وسبب اختيار سموحة.. فيديو

إبراهيم سعيد: حصلت على مقابل انتقالي للأهلي في شوال

صلاح محسن: البدري كان يجيد توظيفي وجاهز للعودة للأهلي من جديد

ترشيحاتنا

نجم منتخب الجزائر يرفض الانضمام للأهلي المصري.. ويؤكد: الترجي التونسي محطتي المقبلة

الصحة العالمية: قد يموت ما يقرب من 800 ألف شخص في أفريقيا بسبب هذا المرض

رامز جلال من الشباب الصاحي .. مبروك عطية يروي موقفا مع مقدم البرنامج الشهير.. فيديو

شريف عامر يتعرض لموقف محرج على الهواء ويخلع نظارته لأول مرة

توفيت بعد الولادة بأيام.. فيروس كورونا يمنع أمًا شابة من رؤية مولودها

عالم روسي يكشف ما حدث لـ كورونا داخل مختبرات ووهان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عالم روسي يكشف ما حدث لـ كورونا داخل مختبرات ووهان

بجلابية وطرحة سوداء.. هنادي مهنا تثير الجدل والجمهور: أحلى صعيدية

صحى جدا.. ماذا يحدث عند تناول التمر على الريق في رمضان