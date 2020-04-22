كريم يحيى: أنا رهن إشارة النادي الأهلي وبدون شروط.. فيديو

عبّر كريم يحيي، لاعب النادي الأهلي والمعار لسموحة، عن سعادته للحديث عن عودته للصفوف المارد الأحمر من جديد.





وأضاف كريم يحيي في تصريحات هاتفية لفضائية "أون تايم سبورتس"، أنه ينتظر قرار العودة إلي النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.





وأوضح كريم يحيي: "لم يتحدث معي أحد من مسئولي سموحة حتي تلك اللحظة للعودة للنادي الأهلي من جديد".





واستطر: "أنا رهن إشارة النادي الأهلي في أي وقت، ومن الصعب فرض أي شروط على الأهلي حال عودتي".





وأكد أن فترة إعارته للنادي الأهلي كانت جيدة للغاية من أجل إظهار إمكانياته من جديد.