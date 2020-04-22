كثافات وتكدسات مرورية.. تعرف على أماكن الزحمة في شوارع وميادين الجيزة





شرحت مصادر أمنية، الحالة المرورية الصباحية في الشوارع والميادين الرئيسية بالجيزة، اليوم الأربعاء.وشيهد شارع الهرم كثافات مرورية مرتفعة من مناطق الطالبية حتى ميدان الجيزة، كما ترتفع الكثافات المرورية في شارع الملك فيصل بداية من مكتب تأمينات الهرم بإتجاه كوبري فيصل.كما يشهد شارع مراد تكدسات مرورية بمحيط ميدان الجيزة، مع استقرار الحركة المرورية تماما في شارع البحر الأعظم.فيما يشهد محيط جامعة القاهرة استقرار في الحالة المرورية بشارع السودان وشارع الجامعة الرئيسي، مع وجود كثافات مرورية متوسطة بشارع أحمد زويل القادم من كوبري ثروت.ويشهد شارع التحرير استقرار تام في الحالة المرورية بالاتجاهين، مع استقرار الحالة المرورية بشارع النيل السياحي.كما تستقر الحالة المرورية في شارعي البطل أحمد عبدالعزيز وجامعة الدول العربية، مع ظهور كثافات مرورية متوسطة على محور 15 مايو بإتجاه مناطق الزمالك.وترتفع الكثافات المرورية على الطريق الدائري من أعلى مناطق ناهيا حتى محور 26 يوليو، وأعلى محور صفط اللبن القادم من الطريق الدائري حتى كوبري ثروت.