AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

يوم جديد على الصين دون وفيات كورونا

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 09:50 ص
يوم جديد على الصين
يوم جديد على الصين دون وفيات كورونا
Advertisements
سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام الصينية اليوم الأربعاء عن عدم تسجيل الصين أى وفيات بفيروس كورونا المستجد أو كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية.

وسجلت الصين 30 إصابة جديدة بالوباء بينهم 23 حالة لمسافرين جاءوا من الخارج.

وأوضحت السلطات الصينية أنه تم الإبلاغ عن 7 حالات داخلية جميعها في مقاطعة هيلونججيانج، بالقرب من الحدود مع روسيا، حيث أنشئ مستشفى ميداني للتعامل مع انتشار جديد للمرض مرتبط بالعائدين من الخارج، بحسب ما ذكرت الأسوشيتد برس.

 ونقلت السلطات الصينية أكثر من ألف شخص إلى مستشفى لتلقي العلاج، بينما يخضع عدد مماثل تقريبا للعزل والمراقبة، يشتبه في أن بعضهم مصاب بـفيروس كورونا الجديد، أو أن نتائج اختباراتهم التشخيصية جاءت إيجابية، لكن دون أن تظهر عليهم أي أعراض للإصابة.

وأعلنت الصين عن وصول اجمالي وفيات كورونا لـ 4632 حالة من بين 82788 إصابة، معظمها في مدينة ووهان، مركز مقاطعة هوبي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيروس كورونا اليوم.. تراجع في الصين.. وإغلاق مستشفى حكومي في قبرص.. وتعافي 12 حالة بالإمارات

الصين تعلن حصيلة جديدة عن وفيات ومصابي كورونا

الصين تعلن عن حصيلة جديدة لمصابي ووفيات كورونا

لليوم الثاني.. الصين تخرج من قائمة إصابات كورونا

الصين: 7 وفيات ولا إصابات جديدة بفيروس كورونا لليوم الثالث على التوالي

عاد من جديد .. الصين تعلن 6 حالات وفيات وإصابات بـ كورونا

ترشيحاتنا

بسبب كارتيرون.. فاروق جعفر يوجه رسالة خاصة لمرتضى منصور

بثه إخوان الإرهاب.. حقيقة مقطع فيديو مزعوم حول تطاول مصريين على سفيرهم بالكويت

أبرز أخبار التوك شو| الصحة تعلن موعد التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا.. فريدة عثمان تكشف أسرار الحجر الصحي.. أستاذ جامعي يعلق على فيديوهات الطالبة حنين حسام

هالة فاخر تدخل المستشفى وتجرى عملية جراحية دقيقة

أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم الأربعاء 22-4-2020

جربه بنفسه.. رئيس مدغشقر يعلن التوصل إلى علاج لفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل رمضان.. 3 أنواع ديتوكس سريعة للتخلص من سموم الجسم

ننشر التجهيزات النهائية لمراسم استقبال السيسي بالإسماعيلية.. صور

بعد تصدرها تريند جوجل .. أجمل 20 صورة لـ فيفي عبده