يوم جديد على الصين دون وفيات كورونا

نشرت وسائل الإعلام الصينية اليوم الأربعاء عن عدم تسجيل الصين أى وفيات بفيروس كورونا المستجد أو كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية.





وسجلت الصين 30 إصابة جديدة بالوباء بينهم 23 حالة لمسافرين جاءوا من الخارج.





وأوضحت السلطات الصينية أنه تم الإبلاغ عن 7 حالات داخلية جميعها في مقاطعة هيلونججيانج، بالقرب من الحدود مع روسيا، حيث أنشئ مستشفى ميداني للتعامل مع انتشار جديد للمرض مرتبط بالعائدين من الخارج، بحسب ما ذكرت الأسوشيتد برس.





ونقلت السلطات الصينية أكثر من ألف شخص إلى مستشفى لتلقي العلاج، بينما يخضع عدد مماثل تقريبا للعزل والمراقبة، يشتبه في أن بعضهم مصاب بـفيروس كورونا الجديد، أو أن نتائج اختباراتهم التشخيصية جاءت إيجابية، لكن دون أن تظهر عليهم أي أعراض للإصابة.





وأعلنت الصين عن وصول اجمالي وفيات كورونا لـ 4632 حالة من بين 82788 إصابة، معظمها في مدينة ووهان، مركز مقاطعة هوبي.



