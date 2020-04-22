بسبب كورونا.. أب يشاهد ولادة طفله الأول عبر تطبيق زووم.. فيديو مؤثر

يحلم كل أب باستقبال طفله الأول وحمله على ذراعيه عقب ولادته على الفور، لكن كان فيروس كورونا له حديث آخر، فاضطر رجل يدعى مارتي جانديلمان إلى مشاهدة ولادة طفله عبر تطبيق Zoom بعد إجراءات الإغلاق.





ووفقًا لموقع "مترو"، جلس جانديلمان على أريكة في المنزل، بدلًا من أن يكون بجانب سرير زوجته ستيفاني، ليشاهد عملية الولادة واستقبال طفله الأول وهو بعيدا عنه بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي.





وكانت ستيفاني، من ولاية نيوجيرسي الأمريكية، تحلم دائما بأن يشاركها زوجها هذه اللحظة، ويمسك يدها خلال معركتها مع المخاض واستقبال نجلهما الأول، لكن مع فرض المستشفيات حظر على حضور الأزواج داخل غرف الولادة الشهر الماضي، أُجبرا الزوجان على هذا الأمر.





واستطاع الأب حضور ولادة زوجته عن طريق تطبيق زووم، حيث بدا على وجهه التأثر والانفعال خلال الولاد، ومع روج نجله جيك، ارتسمت على شفتيه السعادة.





وأكدت ستيفاني أنه كان من الصعب أن تجري عملية الولادة بمفردها، لافتة إلى أن زوجها كان غاضبًا وحزينًا لعدم رؤية ابنه وهو يولد.