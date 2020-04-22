AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

اتحاد الصناعات: أزمة كورونا أكدت أن الصناعة والزراعة ركيزة أساسية لبناء اقتصاد الدول

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 04:39 م
صدى البلد
Advertisements
آية الجارحي
قال المهندس طارق توفيق نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن أهم الدروس المستفادة من أزمة كورونا يتمثل في أنه لا يمكن بناء اقتصاد دولة على مقومات فيها تقلبات عالمية، كالسياحة وقناة السويس، وأثبتت الأزمة أن الصناعة والزراعة ركيزة أساسية ومهمة في بناء الاقتصاد خاصة وأنها الأقل تأثرا ومازالت تعمل رغم الأزمة، وهو ما يتطلب أن توليها الدولة اهتماما وحل مشاكلها.


وأشاد توفيق بدور الدولة خلال الأزمة والذى وصفه بأنه عملى ومتوازن جدا خلال الفترة الماضية، وهو النهج الذى يجب أن يستمر بعد الأزمة من خلال تفكيك البيروقراطية.


وطرح توفيق تساؤلات تتعلق بوضع الاحتياطي النقدى، حيث نعتمد على استيراد حجم كبير من مدخلات الإنتاج، وهناك مخاوف من العودة إلى السوق السوداء للدولار، وتساءل: "ما هي سياسة الدولة في المرحلة القادمة فيما يخص الاحتياطي النقدى وسياسة إدارة العملة؟".


وأعرب عن مخاوفه من تصريحات صندوق النقد حول عدم طلب مصر تمويلا جديدا من الصندوق لمواجهة الأزمة، وهو ما ينذر باحتمال استنفاذ الاحتياطي النقدى من العملة الصعبة في وقت مازال الاقتصاد المصرى هشا.


جاء ذلك خلال ندوه عقدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، عبر الإنترنت بعنوان: "كيف نستعد للواقع الجديد؟" لمناقشة استعدادات مصر لعصر ما بعد كورونا، وذلك استكمالا للمحاضرة التي تحدث فيها الدكتور محمود محيى الدين حول الاستعداد للواقع الجديد بعد الأزمة مطلع أبريل الجارى، وترأسها وأدارها عمر مهنا رئيس مجلس إدارة المركز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نيفين جامع: مصر تمتلك إمكانات صناعية تؤهلها لتحقيق قفزة في معدلات الإنتاج والتصدير

أحمد الزيات يكتب: خطة مارشال الاقتصادية الصينية

خبير اقتصادي: جهود الإصلاح الاقتصادي ساعدت الدولة فى التصدي لأزمة كورونا

ترشيحاتنا

اخبار الرياضة.. دليل براءة عضو ادارة الزمالك السابق.. راتب خيالي لـ كينو في الأهلي.. وخبر سار من مرتضى منصور

عاصفة مرعبة تضرب البلاد.. الأرصاد تحذر من طقس أول يوم رمضان.. فيديو

أول تعليق لـ الرئيس السيسى على مقال "نيوتن" المثير للجدل بشأن سيناء

بعد دفاعها عن حنين حسام.. هجوم على راندا البحيري والفنانة ترد

استنى يا إيهاب.. السيسي يستوقف رئيس الهيئة الهندسية للاستفسار عن الأعمال المتأخرة

محامي ميسي يهدد كهربا والنقاز في أزمة الهروب من الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة .. علامات غير متوقعة في البطيخ تعني فساده

نجمة Game of thrones صوفي تيرنر تتجول مع زوجها جو جوناس بالكمامة في كاليفورنيا.. صور

بإطلالة مبهجة.. ريهام أيمن تستعرض أناقتها فى أحدث جلسة تصوير