حذر من إلغائه .. سيف زاهر يكشف عن مواعيد مقترحة لاستئناف الدوري

ورفض سيف زاهر عبر تصريحات إذاعية فكرة إلغاء مسابقة الدوري الممتاز خلال الموسم الحالي وقال: من الممكن استئناف مسابقة الدوري المحلية في شهر يوليو القادم وإنهاء البطولة المحلية في شهر سبتمبر المقبل على ان ينطلق الموسم الجديد في شهر أكتوبر من العام الجاري.

كانت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن مد تعليق النشاط الرياضى حتى نهاية شهر أبريل الجاري للحد من انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.

كانت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن مد تعليق النشاط الرياضى حتى نهاية شهر أبريل الجاري للحد من انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.

كشف الإعلامي سيف زاهر عن مواعيد مقترحة لاستئناف النشاط الرياضي بعد التوقف الإجباري حتى نهاية شهر أبريل الجاري لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.

كشف الإعلامي سيف زاهر عن مواعيد مقترحة لاستئناف النشاط الرياضي بعد التوقف الإجباري حتى نهاية شهر أبريل الجاري لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.

وشدد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق على أنه فور استقرار الأوضاع في مصر و محاصرة فيروس كورونا داخل البلاد يتعين البدء فى انطلاق منافسات المسابقات المحلية لاسيما وأن أسباب التوقف الإجباري تكون قد انتفت.









أضاف: الأندية بمختلف الدرجات سوف تعاني من أزمات مادية طاحنة في حالة إلغاء النشاط الرياضي فى ظل وجود تعاقدات مع الشركات الراعية للفرق ومختلف الأنشطة الرياضية.







