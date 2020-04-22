AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

كيا تتجه لصناعة المستلزمات الطبية لمواجهة فيروس كورونا

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 06:12 م
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف

بعد تفشى فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 بجميع دول العالم وتحوله إلى وباء عالمى، سعت العديد من شركات السيارات العالمية لتصنيع معدات طبية لمساعدة الدول فى مكافحة هذا الفيروس.


بدأ صانعو السيارات من جميع أنحاء العالم في تصنيع معدات الوقاية الشخصية في مصانعهم، فمثلًا تقوم لامبورجيني بصناعة أقنعة ودروع الوجه، بينما تقوم فورد بصنع أجهزة التنفس الصناعي وأقنعة التنفس.


اقرا ايضا 

شاهد.. سيارة صينية تسرق تصميم لاندكروزر كاملا .. صور

لأول مرة شاهد مرسيدس EQE الكهربائية منافسة تسيلا.. صور

3 أسباب لخروج المياه من شكمان السيارة


وفي إطار جهودها لمكافحة انتشار فيروس كورونا، أنشأت كيا برنامجًا يسمى "تسريع الخير"، وبدأ البرنامج بتمديد ضمانات السيارات التي من المقرر أن ينتهي ضمانها.


بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، وجدت العديد من البلدان نفسها غير مستعدة لتوفير الكميات الهائلة من معدات الحماية الشخصية.


ويشتمل البرنامج الاجتماعي الآن على تجميع معدات الوقاية الشخصية في مصنعها في جورجيا، حيث يتم بناء كيا تيلورايد وسورينتو وأوبتيما.


يذكر أن شركة كيا التزمت بإرشادات مركز السيطرة على الأمراض لتحويل جزء من مصنعها في الولايات المتحدة إلى منطقة إنتاج متخصصة قادرة على صنع ما يصل إلى 200,000 درع وجه شهيرًا لمحاربة فيروس كورونا.


ومن المقرر أن تبدأ عمليات التسليم في هذا الأسبوع في المنطقة المحيطة بالمصنع، تليها عمليات التسليم إلى المرافق الطبية في جنوب كاليفورنيا ونيويورك.


ويعد إنتاج أقنعة الوجه جزءً من تعهد شركة صناعة السيارات الكورية بالتبرع بما مجموعه مليون دولار للشركاء غير الربحيين، لمساعدة المواطنين حول الولايات المتحدة الأمريكية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإنسانية تتجلى فى الأزمات..هانى يونس يعلق على قرار شركة Medtronic

"حسين" يسرق 3 كمامات من مستشفى.. والقاضي يصدر حكما بسجنه في بريطانيا

خطورة القيادة أثناء إصابتك بنزلات البرد

فيديو جديد للسيارة جينيسيسG80 2021 الجديدة كليًا

تعرف على أحدث معلومات عن فورد موستنج الخارقة.. بالفيديو

شاهد.. هندي يصنع أول سيارة على شكل فيروس كورونا.. فيديو

ترشيحاتنا

بعد دفاعها عن حنين حسام.. هجوم على راندا البحيري والفنانة ترد

أبرزها الثوم.. 3 طرق لا تتوقعها لـ علاج الكحة المزمنة دون أدوية

اخبار الرياضة.. دليل براءة عضو ادارة الزمالك السابق.. راتب خيالي لـ كينو في الأهلي.. وخبر سار من مرتضى منصور

السيسي يوجه رسالة مهمة لـ المواطنين بشأن فيروس كورونا

أخبار الفن.. حنين حسام تورط راندا البحيري.. وهالة فاخر تخضع لعملية جراحية

لمرضى السكر .. ابتعد عن هذا المشروب الرمضاني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة جريئة.. شاهد ابنة عمرو دياب تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

بالكمامة وملابس صيفى.. بوسي شلبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

كارثة .. علامات غير متوقعة في البطيخ تعني فساده