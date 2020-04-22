كيا تتجه لصناعة المستلزمات الطبية لمواجهة فيروس كورونا

بعد تفشى فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 بجميع دول العالم وتحوله إلى وباء عالمى، سعت العديد من شركات السيارات العالمية لتصنيع معدات طبية لمساعدة الدول فى مكافحة هذا الفيروس.





بدأ صانعو السيارات من جميع أنحاء العالم في تصنيع معدات الوقاية الشخصية في مصانعهم، فمثلًا تقوم لامبورجيني بصناعة أقنعة ودروع الوجه، بينما تقوم فورد بصنع أجهزة التنفس الصناعي وأقنعة التنفس.





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وفي إطار جهودها لمكافحة انتشار فيروس كورونا، أنشأت كيا برنامجًا يسمى "تسريع الخير"، وبدأ البرنامج بتمديد ضمانات السيارات التي من المقرر أن ينتهي ضمانها.





بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، وجدت العديد من البلدان نفسها غير مستعدة لتوفير الكميات الهائلة من معدات الحماية الشخصية.





ويشتمل البرنامج الاجتماعي الآن على تجميع معدات الوقاية الشخصية في مصنعها في جورجيا، حيث يتم بناء كيا تيلورايد وسورينتو وأوبتيما.





يذكر أن شركة كيا التزمت بإرشادات مركز السيطرة على الأمراض لتحويل جزء من مصنعها في الولايات المتحدة إلى منطقة إنتاج متخصصة قادرة على صنع ما يصل إلى 200,000 درع وجه شهيرًا لمحاربة فيروس كورونا.





ومن المقرر أن تبدأ عمليات التسليم في هذا الأسبوع في المنطقة المحيطة بالمصنع، تليها عمليات التسليم إلى المرافق الطبية في جنوب كاليفورنيا ونيويورك.





ويعد إنتاج أقنعة الوجه جزءً من تعهد شركة صناعة السيارات الكورية بالتبرع بما مجموعه مليون دولار للشركاء غير الربحيين، لمساعدة المواطنين حول الولايات المتحدة الأمريكية.