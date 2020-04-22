لدي عروض من تركيا وإيطاليا.. أحمد زيزو يلمح لـ إمكانية رحيله عن الزمالك

كشف احمد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للمقربين منه أنه يفضل، حال رحيله عن الزمالك فى الموسم الجديد، الاحتراف الأوروبى مجددا.









ياتي هذا بعد تجارب الاحتراف السابقة للاعب فى البرتغال وبلجيكا قبل انضمامه لنادي الزمالك









وتلقى زيزو عروضا من الدورى الإيطالى لكنه يفضل عدم الكشف عنها سواء من تركيا أو إيطاليا.





واكد الاعب لاحد المقربين منه إن العرض التركى مازال قائما حتى اللحظة الجارية، مشددا على أن هناك مندوبين من النادى التركى الذى يرفض الكشف عن هويته قد حرصا على متابعته مع الزمالك من الملعب فى بطولتى السوبر الإفريقى والمحلى الذى فاز بهما الزمالك على حساب الترجى التونسى والأهلى على الترتيب.









كما يتابعه مندوب من أحد الأندية الإيطالية قبل أن يتوقف النشاط الرياضى فى معظم دول العالم لتجنب انتشار فيروس كورونا