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فن

إليسا تفتح النار على الحكومة اللبنانية من جديد

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 08:36 م
اليسا
اليسا
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نبيل العدوى

فتحت المطربة اليسا النار مجددا على سوء الأوضاع فى لبنان، مهاجمة الحكومة بشراسة، وقالت: "أفشل عهد عشتو و شفتو، زعما حرامية".


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وأضافت اليسا فى تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر :"يعني أفشل عهد عشتو و شفتو، زعما حرامية و بلا ضمير، و نص الشعب بفضل الزعما على لقمة عيشو، وين صار هالشي".



كشفت الفنانة اللبنانية اليسا في حوار لها مع قناة "فرانس 24" مؤخرا أن أسلوب حياتها تغير بالكامل منذ بقائها في فترة العزل المنزلي جراء انتشار فيروس كورونا المستجد. 


وقالت إليسا إنها تعلمت طهي المأكولات والطبخ لأول مرة في حياتها مصرحة :" بحياتي ما دخلت المطبخ ولا عملت شي وصرت ست بيت"، لافتة إلى انها تعيش بمفردها.


وتخطت أغنية "هنغني كمان وكمان" التي طرحتها النجمة اللبنانية إليسا حاجز أكثر من 3 ملايين ونصف مشاهدة على موقع "يوتيوب" في 5 أيام.

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