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فن

نهال عنبر عن شقيقتها الراحلة: مش عارفة هعيش ازاى

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 09:18 م
نهال عنبر
نهال عنبر
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محمد نحلة

نعت الفنانة نهال عنبر شقيقتها الراحلة بكلمات مؤثرة ونشرت صورة لها عبر حسابها على "إنستجرام".


وكتبت: "وداعا اختي وحبيبتي وقلبي وروحي بهيره انا مش عارفه هاعيش ازاي من غيرك بجد قلبي موجوع عليكي لكن ده قضاء الله ولا اعتراض علي حكمه ربنا يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته يا أطيب وأحن قلب في الدنيا ربنا يصبرني علي فراقك يا حبيبتي ارجوا الدعاء لها و الفاتحة".


وكان أشرف زكي نقيب الممثلين، أعلن وفاة بهيرة شقيقة الفنانة نهال عنبر، بعد  صراع مع المرض في احد مستشفيات القاهرة. 


ونعى الفنان محمود ياسين عبر حسابه الرسمى على فيسبوك شقيقة الفنانة نهال عنبر.


كتب محمود معلقا: "خالص العزاء للأخت الغالية نهال عنبر في وفاة شقيقتها ربنا يلهمهم الصبر ويتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته ويثبتها عند السؤال ويجعل مرضها في ميزان حسناتها ويسكنها فسيح جناته.. نسألكم الفاتحة والدعاء".
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