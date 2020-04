نهال عنبر عن شقيقتها الراحلة: مش عارفة هعيش ازاى

View this post on Instagram

وداعا اختي وحبيبتي وقلبي وروحي بهره انا مش عارفه هاعيش ازاي من غيرك بجد قلبي موجوع عليكي لكن ده قضاء الله ولا اعتراض علي حكمه ربنا يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته يا أطيب وأحن قلب في الدنيا ربنا يصبرني علي فراقك يا حبيبتي ارجوا الدعاء لها و الفاتحه