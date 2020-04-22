الشباب والرياضة تنظم احتفالية لتكريم جيش مصر الأبيض باستاد القاهرة..شاهد

نظمت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي ، احتفالية وتكريما رمزيا لجيش مصر الأبيض تحية لجهودهم في مكافحة فيروس كورونا





جاءت الاحتفالية بتزيين بوابات ستاد القاهرة الدولي بأضواء ورسائل عبر اللوحات الإلكترونية تحمل عبارات "شكرا جيش مصر الأبيض ، احمي نفسك .. احمي بلدك" ، لحث المواطنين على المكوث في منازلهم لحمايتهم من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تعظيم الدور المجتمعي للرياضة فى جميع محافظات الجمهورية، وإتاحة إمكانياتها لخدمة المواطنين فى ضوء تحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية فى سياق تنفيذ استراتيجية وزارة الشباب والرياضة.