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رياضة

الشباب والرياضة تنظم احتفالية لتكريم جيش مصر الأبيض باستاد القاهرة..شاهد

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 10:04 م
صدى البلد
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ريهام بكير - عدسة. إيهاب عيد
نظمت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي ، احتفالية وتكريما رمزيا لجيش مصر الأبيض تحية لجهودهم في مكافحة فيروس كورونا 

جاءت الاحتفالية بتزيين بوابات ستاد القاهرة الدولي  بأضواء ورسائل عبر اللوحات الإلكترونية تحمل عبارات "شكرا جيش مصر الأبيض ، احمي نفسك .. احمي بلدك"  ، لحث المواطنين على المكوث في منازلهم لحمايتهم من انتشار فيروس كورونا المستجد.
 
وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تعظيم الدور المجتمعي للرياضة فى جميع محافظات الجمهورية، وإتاحة إمكانياتها لخدمة المواطنين فى ضوء تحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية فى سياق تنفيذ استراتيجية وزارة الشباب والرياضة.
 
وتتضمن جهود الوزارة منذ بداية الأزمة تكثيف حملات التوعية من خلال كبار العلماء وأساتذة الطب الرياضى والتوجيه النفسى وخبراء التغذية واللياقة البدنية للرياضيين والنشء والشباب والأسر المصرية بوجه عام فى مختلف وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة ومنها القناة التي تبث يوميًا على يوتيوب وإذاعة شباب مصر والمواقع الرسمية للوزارة على وسائل التواصل الاجتماعى والمسجلة جميعها على البوابة الإلكترونية الرسمية للوزارة.
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