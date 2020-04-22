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محافظات

وصول 299 مصريًا عالقًا قادمين من الرياض إلى فندق الحجر الصحي فى مرسى علم.. صور

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 10:37 م
صدى البلد
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إبراهيم جادالله
أعلن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، مساء اليوم الأربعاء، وصول طائرة اجلاء المصريين العالقين القادمين من الرياض وعلى متنها 299 مواطنا، إلى مطار مرسى علم الدولي، وتم نقلهم مباشرة إلى أحد فنادق مدينة مرسى علم لقضاء الحجر الصحي لمدة 14 يوما.

وأوضح المحافظ أن جميع المصريين العائدين خضعوا للكشف الطبي فور وصولهم المطار، من قبل أطباء الحجر الصحي، وتم تعقيم جميع متعلقاتهم وأمتعتهم الشخصية، حفاظًا على سلامتهم، إضافة إلى إجراء التحاليل الفورية وأخذ عينات وإرسالها للمعامل للتأكد من خلوهم من أي إصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأشار محافظ البحر الأحمر، إلى أن جهود الدولة مستمرة لإعادة المصريين العالقين في الخارج، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمواصلة الجهود لإعادة المواطنين العالقين في الخارج بمختلف المناطق الجغرافية حول العالم، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وصول 299 مصريًا عالقًا قادمين من الرياض إلى فندق الحجر الصحي فى مرسى علم.. صور
وصول 299 مصريًا عالقًا قادمين من الرياض إلى فندق الحجر الصحي فى مرسى علم.. صور
وصول 299 مصريًا عالقًا قادمين من الرياض إلى فندق الحجر الصحي فى مرسى علم.. صور
وصول 299 مصريًا عالقًا قادمين من الرياض إلى فندق الحجر الصحي فى مرسى علم.. صور
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