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أخبار البلد

آفيجان لم يعتمد .. الصحة العالمية: الأبحاث مستمرة حول العالم لاكتشاف علاج لفيروس كورونا

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 11:21 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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محمد غالي
أعلن مكتب منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، أنه حتى الآن لا يوجد أي دواء يعالج فيروس كورونا المستجد.

واوضح المكتب، ان منظمة الصحة العالمية تسعي سعيًا حثيثًا، بالتعاون مع الباحثين والأطباء حول العالم، إلى استقصاء علاجات ممكنة للفيروس. 


ويشمل البحث إذا كانت الأدوية المضادة للفيروسات الحالية لها تأثير على الفيروس إلا أن العمل لا يزال في مرحلة مبكرة، ولم تصدر أي توصيات.

وكشف الدكتور أمجد الخولي، استشاري وبائيات بمنظمة الصحة العالمية، عن علاج فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن المؤشرات حتى الآن ايجابية حول الدواء الياباني الجديد، ولكن حتى الآن لم توصي منظمة الصحة العالمية، أو وزارة الصحة اليابانية باستخدام هذا الدواء على نطاق واسع.

وتابع الخولي، أن نسبة الوفيات نتيجة الإصابة بالإنفلونزا الموسمية تصل لـ0.2% من أجمالي عدد المصابين، أما نسبة الوفيات الناتجة عن الإصابة بـ فيروس كورونا تصل لـ4%.

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