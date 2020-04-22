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شوقى علام: الإخوان تريد نشر أفكار مضللة بين البسطاء

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 11:59 م
الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية
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البهي عمرو

قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن الإخوان تريد نشر أفكار مضللة بين البسطاء، موضحًا أن الإخوان كان لهم أهداف مكتوبة وموثقة وعملوا على تنفيذها وهى نزع الثقة وعمل فجوة.

وأضاف مفتي الديار المصرية خلال حواره ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على " قناة صدى البلد"، تقديم الإعلامى أحمد موسى أن الله ارد لمصر خير وقضى على الإخوان.

وأوضح مفتي الديار المصرية ، أن التحريض يمثل جريمة فى حق الانسانية، ما يقوم به الجماعات الإرهابية على التحريض و العنف خريمة.

ولفت مفتي الديار المصرية ، إلى أن التحريض على الدولة جريمة فى حق الإنسانية ومصر و العلم الشرعي.

وأشار مفتي الديار المصرية ، إلى أن العلم الشرعى جاء لتحقيق الاستقرار وملية الإنسان، وأن الدولة ومؤسساتها هى صاحبة تطبيق العقوبات على المحرضين.

وتابع أن الشريعة الإسلامية قائمة على أن للدولة حق معاقبة المحرضين لحماية المجتمع، وأن الدولة محتكرة لحقها فى عقاب المحرضين عليها.

واشار إلى أن من يرفع السلاح على الدولة يجب ردعه بالقانون.

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