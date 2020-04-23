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اقتصاد

إعادة فتح المراكز التجارية في أبوظبي بشروط محددة.. تفاصيل

الخميس 23/أبريل/2020 - 01:28 ص
المراكز التجارية
المراكز التجارية في أبوظبي
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وكالات
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي توجيهات لمدراء ومالكي المراكز التجارية في أبوظبي بإجراء مجموعة من الاستعدادات تمهيدًا لاعادة فتح المراكز التجارية بشروط محددة ومع مراعاة مجموعة من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبحسب بيان من الدائرة، فأن عملية فتح المراكز التجارية تتطلب موافقة الدائرة بعد التحقق من اجراء التدابير الاحترازية المختلفة، ونص البيان على أن يتم فتح المراكز التجارية من الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة 9 مساء باستثناء الصيدليات والصرافة والسوبر ماركت.

كما نص على تقييد بعض الأنشطة التجارية مثل السينما ومراكز الترفيه والنوادي الرياضية وإغلاق مناطق الجلوس العامة والمصليات وتخفيض الطاقة الاستيعابية إلى 30٪‏ وعدم السماح لمن فوق الـ60 عامًا بالدخول.

كما نص التعميم على عمل المطاعم بسعة 30% كحد أقصى والسماح لأربعة أشخاص كحد أقصى لكل طاولة مع مسافة مترين ونصف بين الطاولات.

ونص التعميم على إلزامية الكمامات والقفازات وحث المتسوقين على احضار الأكياس الخاصة بهم وإدارة مواقف السيارات وتقليل السعة إلى النصف وإيقاف خدمات صف السيارات وغسيل السيارات ومنع من تزيد حراراتهم عن 38 درجة من الدخول والتعقيم الدوري لإرجاء المولات والنقاط التي يلمسها المتسوقون وتشجيع استخدام أنظمة الدفع الالكتروني.

كما نص التعميم على أن المصاعد مفتوحة لذوي الاحتياجات الخاصة فقط بحد أقصى شخصين وتحديد علامات على السلالم لضمان التباعد الاجتماعي وتعطيل شاشات اللمس وتوفير طاقم المسعفين على مدار الساعة.

ونص التعميم على إجراءات خاصة بالمستاجرين على رأسها فحص درجة حرارة الموظفين يوميًا عند الدخول ومراقبتها خلال ساعات اليوم وتعقيم المتاجر يوميًا وبشكل يومي والتحكم في ازدحام المتجر بحيث لا يزيد عن شخص كل 5 متر مربع و لا يسمح بالاستبدال والاسترداد وتعقيم عربات التسوق قبل وبعد الاستخدام وتقييد بعض الانشطة التجارية مثل تجربة أدوات مستحضرات التجميل وإغلاق غرف القياس فضلًا عن تعقيم المطاعم واعتماد أدوات مائدة تستخدم مرة واحدة وتوفير معقمات عند صندوق الدفع على أن تقدم صالونات خدمات الشعر والأظافر  فقط مع استقبال الزبائن بمواعيد ومراعاة التباعد الاجتماعي.
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