ضبط مطهرات ومعقمات في حملة لجهاز حماية المستهلك بأسوان.. صور

واصل جهاز حماية المستهلك بأسوان برئاسة صالح فنجرى الصغير، ومدير إدارة التفتيش الصيدلى بأسوان الدكتور إسلام شمروخ تنظيم حملاته المكبرة للتفتيش والتحقق فى مجموعة من بلاغات وشكاوى المواطنين التى وردت للجهاز الفترة الماضية.





يأتى ذلك فى إطار جهود الدولة المصرية لتخفيف لآثار الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا المستجد على المواطنين ودعم الفئات الأكثر تضررًا من الأزمة والحرص على سلامة المواطنين من خلال مراقبة وضبط الأسواق، وبتوجيهات من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، واللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، والدكتور محمد محمود النجار مدير إدارة التفتيش الصيدلى.





ومن خلال التفتيش الميدانى على الصيدليات ومخازن ومتاجر المنظفات والمطهرات بمركز ومدينة أسوان من خلال فرق تفتيش ، تم رصد مخالفات متنوعة بين منتجات مجهولة المصدر ومنتجات غير مسجلة بوزارة الصحة المصرية وغير مصرح بتداولها بالسوق ومحظور تداولها، بجانب منتجات مجهولة المصدر. وجاءت الضبطيات خلال حملة بـ 50 كرتونة من سائل الجيل المعقم لليدين وكحول ايثيلى تركيز ٧٠٪، بجانب 25 كرتونة كلور مطهر ومنظفات.





وشارك فى الحملة من التفتيش الصيدلى دكتور أيمن محمد صالح مفتش صيدلى ، بجانب محققين جهاز حماية المستهلك حسن إسماعيل أحمد، وحسين أبازيد، وصلاح الأمير ومحمد صلاح عبد الرحمن، وأمنية احمد إبراهيم، ومروة محمد زكى، وأمل محمد عبد الرحمن.





ويهيب الفنحري، رئيس جهاز حماية المستهلك بأسوان بالمواطنين بالتفاعل بإيجابية عند وجود بتلقى شكاوى وبلاغات من خلال الموقع الالكترونى للجهاز او من خلال مقر الجهاز خلف مجلس مدينة أسوان وأيضًا من خلال خدمة رسائل الواتس آب على رقم 01281661880 او من خلال الخط الساخن الخاص بالجهاز على الرقم 19588.





واقرأ أيضًا:

ضبط مستلزمات طبية مجهولة المصدر في حملة تفتيشية بأسوان ..صور

https://www.elbalad.news/4277120