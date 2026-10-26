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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سيرين عبد النور: تجربة تيك تاك مميزة.. وأحب الشخصيات الصعبة

الفنانة سيرين عبد النور
الفنانة سيرين عبد النور
أوركيد سامي

تحدثت اللبنانية سيرين عبد النور عن تجربتها في مسلسل «تيك تاك»، الذي يجمعها بالنجم أنس طيارة، ويقدم تجربة درامية مختلفة تعتمد على تقنية المايكرو دراما، مؤكدة أن العمل شكّل تحديًا خاصًا لها على مستوى التصوير وطبيعة الشخصية التي تجسدها.

وقالت سيرين عبد النور، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج «ET بالعربي»، إن تجربة «تيك تاك» كانت مختلفة ومميزة، موضحة أن المسلسل يتكون من 50 حلقة، مدة كل منها دقيقة واحدة المايكرودراما، ويُصور بالطول وليس بالعرض، على غرار مقاطع الفيديو القصيرة التي يتابعها الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى أن من أبرز التحديات التي واجهتها خلال التجربة صعوبة جمع الممثلين في كادر واحد، نظرًا إلى طبيعة التصوير بالطول، وهو ما فرض أسلوبًا مختلفًا في تنفيذ المشاهد والتعامل مع تفاصيل الأداء والإحساس بالشخصيات.

وأضافت أن الشخصية التي تقدمها في المسلسل تتمتع بالقوة وتحمل جوانب من الإغراء والأنوثة، وهو ما جعلها تجربة خاصة بالنسبة إليها، لافتة إلى أنها تحب تقديم الأعمال الصعبة والشخصيات المركبة التي تمثل تحديًا فنيًا وتدفعها إلى اكتشاف جوانب جديدة في أدائها.

وأعربت سيرين عبد النور عن سعادتها بردود فعل الجمهور تجاه المسلسل، مؤكدة أن تفاعل المشاهدين مع العمل يمثل مصدر سعادة لها، خاصة في ظل اختلاف طبيعة المايكرو دراما عن الأشكال التقليدية للأعمال التلفزيونية.

كما أشادت بالنجم أنس طيارة، معربة عن سعادتها بالتعاون معه، وواصفة إياه بالموهبة المميزة، ومؤكدة اعتزازها بالعمل معه وسعادتها بالنجاحات التي يحققها باستمرار.

وتأتي تجربة «تيك تاك» في إطار الاتجاه نحو تقديم محتوى درامي قصير يتناسب مع طبيعة المشاهدة عبر الهواتف المحمولة ومنصات التواصل الاجتماعي، في تجربة تمنح صناع الدراما مساحة لاستكشاف أشكال جديدة من الحكي والأداء.

الفنانة سيرين عبد النور اخبار الفن نجوم الفن

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