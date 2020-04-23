مصطفى حجاج يهنئ جمهوره بشهر رمضان عبر تويتر

هنأ الفنان مصطفى حجاج، جمهوره بقدوم شهر رمضان عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.





وغرد مصطفى حجاج قائلا: "كل سنة وانتم طيبين وسنه سعيده علي مصر كلها والي فيها".





وجاءت التعليقات كالآتي :

كل سنه وانت طيب

رمضان كريم عليك





يذكر أن مصطفى حجاج روج إلى تتر مسلسل خيانة عهد والذي يحمل اغنية اسم " حاسب يا طيب" تتر العمل الذى يغنيه ‏مصطفى حجاج. والأغنية من كلمات مدحت العدل، ألحان عمرو مصطفى، ‏توزيع موسيقى نادر حمدى،





ومن المقرر عرض أولى حلقات ‏المسلسل بداية شهر رمضان الكريم.‏ وشهدت الأغنية نجاحا عقب طرحها حيث حققت نسبة مشاهدة عالية عبر فيسبوك. مسلسل خيانة عهد يقوم ببطولته يسرا وعبير صبرى وحلا شيحة وجومانا مراد وخالد سرحان وتأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.