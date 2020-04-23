الدلتا للتنمية العمرانية تطالب نقابة المحامين برد مبلغ ٥ ملايين جنيه

خاطبت شركة دلتا للتنمية العمرانية، نقيب المحامين رجائي عطية، تطالبة برد مبلغ 5 ملايين جنيه دفعوا للنقابة عقب توقيع عقد تنفيذ أعمال مشروع مستشفى ومبنى إداري - تجاري بين النقابة والشركة في 1/8/2019 وتبعه ملحق في 12/10/2019.





وجاء نص الخطاب التي أرسلته الشركة إلي نقيب المحامين كالأتي: " رجائي عطية نقيب المحامين في جمهورية مصر العربية ( تحية طيبة وبعد ) يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بالنيابة عن شركة دلتا للتنمية العمرانية بخالص التهنئة لفوزكم بمنصب نقيب المحامين متمنين لسيادتكم التوفيق والسداد لرفعه شأن النقابة العامة للمحامين والمحاماة في خدمة وطننا المفدي، كما أرجو التكرم بالإحاطة بالآتي:





أولا : أنه تم توقيع عقد تنفيذ أعمال مشروع مستشفى ومبنى إداري - تجاري بين النقابة العامة للمحامين وشركتنا في 1/8/2019 وتبعه ملحق في 12/10/2019 (مرفق صورة العقد والملحق).





ثانيا: يتضمن البند الثاني من العقد المشار إليه صـ 4 ما نصه الآتي:





" يلتزم الطرف الثاني (المقاول) بدفع مبلغ خمسة ملايين جنيهًا عند التوقيع على هذا العقد كمصروفات إدارية وجدية تعاقد وكجزء من تأمين الأعمال النهائي 5% الخمسة بالمائة وباق قيمة التأمين يسدد على دفعات متساوية خصما من المستحقات أو بخطاب ضمان خلال مدة أقصاها 75 يوما وترد قيمة الدفعة (الخمسة ملايين جنيها) في حال عدم اكتمال المشروع قبل بدؤه أو إلغاء العقد لسبب مشروع أو حالة عدم وصول الدفعة المقدمة من النقابة".





ثالثا: وحيث أن لم يتم تسلمنا موقع المشروع حتى الآن وكذا لم تصلنا دفعة مقدمة أو بدء إجراءات استخراج تراخيص أو تصاريح أو رسومات، وقد قمنا من جانبنا بسداد مبلغ خمسة ملايين جنيه للنقابة العامة للمحامين بموجب الشيك رقم 39706384 المسحوب على بنك قطر الوطني الأهلي (مرفق صورته) ".



