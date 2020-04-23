ضبط دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء وسلع غذائية منتهية الصلاحية في بني سويف

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على استمرار وتكثيف حملات الرقابة على الأسواق والمحال والصيدليات لضبط الوضع في مجال تداول السلع في هذه المواقع ومواجهة صور التلاعب في الأسعار أو احتكار السلع وبيعها في السوق السوداء خاصة في مجال الأدوية والمطهرات والمنظفات التي يزداد الطلب عليها في ظل الظروف الراهنة ، والتي تشهد توجيه معظم الجهود لمجابهة فيروس كورونا المستجد .





جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير التموين بشأن نتائج الحملات التموينية التي تنفذها المديرية برئاسة المهندس وصفى عبد الله وبالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية من الصحة والطب البيطري والوحدات المحلية ومباحث التموين، ضمن خطة المحافظة بتشديد الرقابة والتفتيش الدوري على الأسواق والمحال العامة والمصانع والمخابز ومحلات المستلزمات الطبية والصيدليات ومخازن السلع ومستودعات البوتاجاز ومحطات المواد البترولية من خلال حملات مفاجئة،لضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة وتطبيق القانون على المخالفين ، خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك.





وتبين من التقرير"الذي عرضه اللواء هشام شادي السكرتير العام"الإشارة إلى قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة اهناسيا بالتنسيق مع مكتب الصحة بالمرور المفاجئ على بعض المحلات ومعارض بيع السلع الغذائية،حيث تم ضبط 425كيلو جرام من مسحوق "تمر هندي"مجهولة المصدر بأحد المعارض بمدينة اهناسيا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن .





وفي حملة تمويبنة بمدينة بني سويف العاصمة تم تحرير 38 محضر بواقع ( 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و8محاضر لعدم وجود شهادة صحية،ومحضر لحيازة مستلزمات طبية ، و4 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل،و2 لعدم صرف بون للمواطنين ، و9 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و3 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين، و3 محاضر لنقص الوزن و2 محضر لعدم وجود ميزان حساس ،ومحضر لحيازة سلع منتهية الصلاحية ، ومحضر لتجميع دقيق بلدي مدعم ، حيث تم ضبط 117 شيكارة دقيق بلدي مدعم ، و5500 قفاز طبي و2250 كمامة و 500قطعة حلوى .





وفي مركز سمسطا تم تنظيم حملة تفتيشية مفاجئة على المخابز البلدية بقرى( الشنطور والقصبة وسربو) للتأكد من جودة الخبز المنتج ومطابقته للمواصفات والاطمئنان على مستوى الحالة العامة للنظافة داخل المخابز ،حيث أسفر المرور عن تحرير 7 محاضر بواقع 3 محاضر لعدم إعطاء بون صرف للمواطنين،و3 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، ومحضر لعدم وضع قائمة داخل وخارج المخبز.



