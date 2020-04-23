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أخبار العالم

مع بدء إجراءات تخفيف الإغلاق.. إيطاليا تعتزم رفع الحظر عن إقامة الجنائز

الخميس 23/أبريل/2020 - 04:19 م
إيطاليا تعتزم رفع
إيطاليا تعتزم رفع الحظر عن إقامة الجنائز
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شيماء مصطفى
تعتزم إيطاليا رفع الحظر على إقامة الجنائز، والذي فرضته ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لوكالة الأنباء الألمانية، أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية أنها تستعد لرفع الحظر عن إقامة الجنائز، ضمن توجه الدولة نحو تخفيف إجراءات الإغلاق الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.

وكانت السلطات الإيطالية منعت أي تجمعات في مناطق عامة بما فيها الجنائز وحفلات الزفاف، منذ 10 مارس الماضي.

وكشفت منصة "وورلد ميترز" الدولية، عن أحدث إحصائية لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم والتي تجاوزت تسجيل 2 مليون و660 ألف إصابة، كما أشارت المنصة إلى أن عدد الوفيات قد تخطى 185 ألف حالة وفاة حتى منتصف اليوم، الخميس.

وأوضحت المنصة المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 2,661,504 حالة حول العالم.

كما أشارت البيانات الحديثة إلى أن عدد الوفيات بلغ 185,504 حالة وفاة على مستوى العالم.

أضافت أن عدد المتعافين من الفيروس التاجي بلغ 730,727 شخصا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات، حيث تصل حصتها إلى أكثر من ربع إجمالي الإصابات العالمية فقد سجلت 849,092 إصابة و47,684 حالة وفاة.

تحتل إسبانيا المرتبة الثانية في عدد الإصابات، بينما تحتل إيطاليا نفس المرتبة من حيث عدد الوفيات.

وبين الدول العشر الأكثر إصابة فرنسا (159,877) ألمانيا (151,022) بريطانيا (133,495) الصين (82,798 ) تركيا (98,674) إيران (87,026) 82,798   وروسيا (62,773).

وتبقى أوروبا القارة الأكثر تضررا جراء الفيروس إذ تحصي أكبر عدد من الإصابات والوفيات، وكلها أرقام لا تمثل سوى جزء من الحصيلة الفعلية لانتشار الفيروس.
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