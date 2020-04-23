مستند.. نقيب المحامين: تقديم طلبات الإعادة من الزوال للمكتب الفني مشفوعة بأدلة الاشتغال

أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين، قرارا مهما بشأن طلبات الإعادة من الزوال أو الشكاية من النقل إلى جدول غير المشتغلين.







نص القرار أنه بالنسبة لطلبات الإعادة من الزوال أو الشكاية من النقل إلى جدول غير المشتغلين.







تقدم الشكاوى والتظلمات للمكتب الفني للنقيب مشفوعة بأدلة الاشتغال توطئة لعرض الطلب بأدلة الاشتغال على لجنة التقدير والبت في أدلة الاشتغال.







يذكر أن رجائى عطية نقيب المحامين، كلف من قبل الشئون القانونية بالنقابة العامة، بأن تبدأ فورا التحقيق فيما يتعلق بإهدار أموال النقابة والمحامين في قرية المحامين بالغردقة.





من جانب آخر خاطب نقيب المحامين رجائي عطية، النقيب السابق سامح عاشور، بشأن الخطاب الموجه من شركة دلتا للتنمية العمرانية.



وطالب نقيب المحامين سامح عاشور بإفادته عما إذا كان واجبا على النقابة من عدمه، أن ترد مبلغ الخمسة ملايين جنيه إلى شركة دلتا للتنمية العمرانية، وإيضاحات بشأن الموضوع برمته.

