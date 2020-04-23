بصحبة ابنته.. على غزال يهنئ الأمة الإسلامية بقدوم شهر رمضان

حرص على غزال لاعب منتخب مصر على تهنئة جمهوره بقدوم شهر رمضان عبر حسابه على "انستجرام".





ونشر غزال مقطع فيديو له برفقة ابنته وعلق قائلا "كل سنة وانتوا طيبين رمضان كريم"









وانتقل مؤخرا على غزال لنادي لاريسا اليوناني ، بصفة رسمية مع لاعب خط الوسط وقلب الدفاع ، المصري عمرو وردة.









وسبق لعلي غزال تمثيل المنتخب المصري ، وشارك معه في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، كما لعب لأندية ناسيونال البرتغالي وفانكوفر الأمريكي و نادي جويزهو هونغ فنغ زيتشنغ الصيني ، وكان آخر الأندية التي لعب لها ، نادي فيرينسي البرتغالي ، لكنه رحل عنه نهاية الموسم الماضي، ولم يشارك مع أي نادي طوال الـ 6 أشهر الماضية.





ويضم نادي لاريسا، اللاعب المصري الآخر عمرو وردة ، والمعار من نادي باوك، وسجل معه 4 أهداف وصنع مثلها هذا الموسم.



