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منوعات

الدعم الكامل.. توجو بلد انتخب أول رئيس له بتأييد 100%

الخميس 23/أبريل/2020 - 05:28 م
توجو
توجو
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أمينة الدسوقى
هي بلد في غرب أفريقيا تحده غانا إلى الغرب وبنين من الشرق وبوركينا فاسو من الشمال. يمتد جنوبا إلى خليج غينيا، حيث تقع العاصمة لومي، هي جمهورية توجو التى اشتهرت فى التاريخ بأنها مركز تجاري رئيسي للأوروبيين للبحث عن العبيد، وكسبت توجو والمنطقة المحيطة بها اسم "ساحل الرقيق". 

 في عام 1884، أعلنت ألمانيا توجو محمية،  بعد الحرب العالمية الأولى، وتم نقل حكم توجو إلى فرنسا، إلا أنها اكتسبت استقلالها عن فرنسا في عام 1960.

توجو دولة استوائية، جنوب الصحراء الكبرى، تعتمد اعتمادا كبيرا على الزراعة، مع المناخ الذي يوفر مواسم النمو جيدة. اللغة الرسمية هي الفرنسية، تتألف أكبر جماعة دينية في توجو من معتقدات السكان الأصليين، وهناك أقليات مسيحية ومسلمة كبيرة. وتوجو عضو في الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومنطقة جنوب المحيط الأطلسي للسلام والتعاون، والجماعة الفرنكوفونية، والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.

العجيب فى توجو هو انه وقت إعلانها دولة مستقلة في 27 أبريل 1960، أنها أعطت أصواتها جميعا ل سيلفانوس أوليمبسو  في أول انتخابات رئاسية في عام 1961، وأصبح سيلفانوس أوليمبيو أول رئيس يحصل على 100 في المائة من الأصوات.
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