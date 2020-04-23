AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رسميًا.. شفاء جميع المصابين بنادي سامبدوريا من كورونا

الخميس 23/أبريل/2020 - 06:33 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
أعلن نادي سامبدوريا الإيطالي، اليوم الخميس، شفاء جميع أعضاء الفريق والذين تعرضوا خلال الفترة الماضية للإصابة بـ فيرورس كورونا المستجد والذي توقفت إثره جميع الأنشطة والألعاب حول العالم.

وانتقل فيروس كورونا لعدد كبير من لاعبي وإداري الفريق الإيطالي، لكن سامبدوريا أعلن عبر موقعه الرسمي شفاء جميع العناصر من "كوفيد 19".

أصيب العديد من الرياضيين واللاعبين حول مستوى العالم بفيروس كورونا الأمر الذي أدى إلى حالة من الهلع داخل الأوساط الرياضية المحلية والعالمية.

ودفع انتشار الفيروس عالميا المسئولين عن الكرة إلى اتخاذ إجراءات احترازية لمنع تفشيه ومنها ما أغضب الكثير من عشاق كرة القدم مثل إيقاف الدوريات الكبرى في أوروبا وإيقاف بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الكورونا تصيب كيفن دورانت نجم السلة الأمريكية رفقة 3 آخرين

اينتراخت فرانكفورت الالمانى يعلن عن ثاني إصابة بين لاعبيه بـ كورونا

محمد النني ممنوع من السفر خارج تركيا بعد دخوله الحجر الصحي مع بشكتاش

رسميًا .. إصابة أول لاعب في الدوري الأسترالي بفيروس كورونا

إصابة أسطورة التنس الأمريكية بـ فيروس كورونا

وفاة طبيب فريق فرنسي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء: الحكومة تدرس عودة الحياة لطبيعتها خلال مدى زمن محدد

مفاجأة.. سد النهضة معرض للانهيار

فتح المساجد الكبرى.. تكليف من وزير الأوقاف بسرعة إنهاء كبائن التعقيم

الأردن يقرر خفض ساعات حظر التجوال ساعتين في رمضان

السيسى ونظيره الرومانى يبحثان هاتفيا جهود مكافحة انتشار وباء كورونا المستجد

بسبب نجم بيراميدز.. أول خطوات الإسماعيلي في أزمة الـ20 مليون جنيه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في جميع التخصصات .. إنطلاق برنامج استشارة على موقع صدى البلد

أب يواجه مفاجأة مزعجة بعد ترك هاتفه المحمول لطفلته عدة دقائق.. شاهد ما فعلته

بعد بشرى عودة الحياة لطبيعتها.. المواطن يساعد الحكومة في مواجهة كورونا بـ 10 طرق