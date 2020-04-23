رسميًا.. شفاء جميع المصابين بنادي سامبدوريا من كورونا

وانتقل فيروس كورونا لعدد كبير من لاعبي وإداري الفريق الإيطالي، لكن سامبدوريا أعلن عبر موقعه الرسمي شفاء جميع العناصر من "كوفيد 19".

أصيب العديد من الرياضيين واللاعبين حول مستوى العالم بفيروس كورونا الأمر الذي أدى إلى حالة من الهلع داخل الأوساط الرياضية المحلية والعالمية.





ودفع انتشار الفيروس عالميا المسئولين عن الكرة إلى اتخاذ إجراءات احترازية لمنع تفشيه ومنها ما أغضب الكثير من عشاق كرة القدم مثل إيقاف الدوريات الكبرى في أوروبا وإيقاف بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.