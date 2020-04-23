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توك شو

بسمة وهبة: مسلسل الاختيار يضرب الإرهاب في مقتل.. فيديو

الخميس 23/أبريل/2020 - 10:06 م
مسلسل الاختيار
مسلسل الاختيار
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هاني حسين
قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن مصر دولة كبيرة ومحورية في المنطقة، مضيفة أن أمم تنهار وتظهر دول وتظل مصر كما هي وهي الرقم الصعب في المعادلة.

وتابعت بسمة وهبة في برنامجها " كل يوم " المذاع على قناة " أون أي": "الشعب المصري لديه كرامة وعزة والجيش المصري هو الحارس ورمز التضحية والفداء ".

وأشارت بسمة وهبة إلى أن مصر تحارب الإرهاب وهو عدو خسيس ليس له ملة على الإطلاق، وعندما نتحدث عن الإرهاب تظهر على الفور بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة.

واستطردت بسمة وهبة: "لما نفتح كتاب البطولات هنلاقي عنوان كبير باسم الشهيد البطل أحمد منسي والذي سطر بدمه واحدة من أروع بطولات الجيش المصري".

وأردفت بسمة وهبة: "مسلسل الاختيار بطولة الفنان امير كرارة يتحدث عن رحلة بطولة احمد منسى ويضرب فكرة الإرهاب في مقتل.. ويعرض المسلسل مسار الإرهابي هشام عشماوي، ويقارن بين البطل والإرهابي".
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