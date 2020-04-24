شركات السياحة: آخر موعد لإرسال بيانات الشركات المتضررة من إيقاف العمرة 30 أبريل

ناشدت غرفة الشركات السياحية أعضاءها العاملين فى العمرة والذين لم يتمكنوا من استرداد المبلغ المسدد من المعتمرين للرحلات الملغاة موافاتها ببيانات الرحلات الملغاة إضافة للمبالغ الموجودة بمحفظة الشركة علي الأنظمة السعودية و مقدمات حجز الفنادق للمعتمرين و الحجاج .





أفادت غرفة الشركات فى اخطار لـ أعضائها حصل "صدى البلد" على نسخة منه يتم تسجيل البيانات من خلال الدخول على موقع الغرفة واتباع خطوات التسجيل علما بأن أخر موعد لموافاتنا بالبيانات الخميس 30 أبريل الجارى .

أوضحت الغرفة أن عملية تجميع البيانات ليتسنى الحصر والتحرك على أساسها سواء بالتواصل مع الجهات المعنية بالسعودية حول تلك المستحقات أو اتخاذ بعض الإجراءات والتدابير لدعم موقف الشركات فى شأن الحقوق .



يأتى ذلك فى إطار حرص الغرفة على مصالح الشركات السياحية ورغبة منها في حصر حجم المبالغ والمستحقات المالية للشركات العاملة فى نشاطي العمرة والحج لدى الجهات والمؤسسات المتعاونة معها فى تنفيذ الرحلات سواء شركات طيران أو مقدمى الخدمات بالسعودية .





وتشهد الفترة الحالية توقف جميع رحلات العمرة نتيجة انتشار فيروس كورونا .



