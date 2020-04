محمد محمود عبد العزيز يتذكر والده بمناسبة حلول شهر رمضان

View this post on Instagram

اللهم ارحم كل من رحلوا عنا و اغفر لهم و صبر قلوبنا و الحقنا بهم على خير و اغفر لنا و ارحمنا و اهدينا اليك و الطف بنا و خفف عنا همومنا و انتقم لنا من عبادك الظالمين و ابعدهم عنا يا ارحم الراحمين ولا تردنا اليك الا و انت راضى عنا يا رب العالمين و حسبنا الله ونعم الوكيل..... (اسألكم الفاتحه و الدعاء لابويا و لكل من رحلوا عنا)