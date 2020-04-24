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فن

محمد محمود عبد العزيز يتذكر والده بمناسبة حلول شهر رمضان

الجمعة 24/أبريل/2020 - 12:02 ص
محمد محمود عبد العزيز
محمد محمود عبد العزيز ووالده
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سعيد فراج
نشر الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز، صورة لوالده الراحل، متذكرًا إياه بكلمات مؤثرة بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، الذي يوافق أول أيامه غدًا الجمعة. 

وعلق، محمد، على صورة والده محمود عبد العزيز، قائلًا: «اللهم ارحم كل من رحلوا عنا واغفر لهم وصبر قلوبنا والحقنا بهم على خير واغفر لنا وارحمنا واهدينا اليك والطف بنا وخفف عنا همومنا وانتقم لنا من عبادك الظالمين وابعدهم عنا يا ارحم الراحمين ولا تردنا اليك الا وانت راضى عنا يا رب العالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل».

وطالب، محمد محمود عبد العزيز جمهوره ومتابعيه بالدعاء لوالده، فتابع قائلًا: «(اسألكم الفاتحه والدعاء لابويا ولكل من رحلوا عنا)». 

يذكر أن آخر أعمال محمد محمود عبد العزيز مسلسل "قيد عائلى" من إنتاج "فنون مصر" وإخراج "تامر حمزة". 


العمل بطولة الفنان "عزت العلايلي" والفنان "صلاح عبدالله" والفنانة "بوسى" والفنانة "مرڤت أمين" وشارك فى العمل عدد كبير من النجوم.. منة فضالى ، ريم البارودى ، ميريهان حسين ' محمد نجاتى، نضال الشافعى، سيمون.


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