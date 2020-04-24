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أخبار العالم

إجمالي وفيات كورونا حول العالم يقترب من 200 ألف والإصابات تتجاوز 2.7 مليون شخص

الجمعة 24/أبريل/2020 - 01:48 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية في بيان عاجل لها منذ قليل، أن إجمالي الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا حول العالم تخطى الـ 190 ألفًا، مشيرةً إلى أن الإصابات تجاوزت حاجز الـ2.7 مليون شخص.

وتعد الولايات المتحدة التي سجلت أول وفاة نهاية فبراير هي الدولة الأكثر تضررا جراء الوباء سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات، وبلغت حصيلة الوفيات على أراضيها 45950 حالة من أصل 835316 إصابة، فيما أعلنت السلطات شفاء 76070 شخصا على الأقل.

وأظهرت نتائج اختبارات طبية، الخميس، أن شخصا واحدا على الأقل من كل 5 أشخاص في ولاية نيويورك أصيب على الأرجح بفيروس كورونا المستجد، ما يشير إلى أن معدل الإصابات أعلى بكثير من المعلن.

وينظر إلى الاختبارات التي يتم إجراؤها على نطاق واسع، بما في ذلك اختبارات "الأجسام المضادة" للفيروس، باعتبارها عاملا أساسيا للولايات المتحدة لتقرير رفع بعض إجراءات الإغلاق وفتح الأعمال مجددا.

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