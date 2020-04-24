ملاحظات على الحلقات الأولى من مسلسلات رمضان .. خطأ في لعبة النسيان .. وجدل حول أداء أحمد صلاح حسني في الفتوة

مع بدء عرض أ ولى حلقات مسلسلات رمضان 2020 تبدأ العين في رصد كل شيء بالمرصاد للكشف عن كل ما هو مختلف وجديد أو مثير للجدل أو لفت الانتباه حول وقوع أصحاب العمل الدرامي في هفوة.





وفي السطور يرصد صدى البلد اهم الملاحظات على دراما رمضان 2020 :





مسلسل لعبة النسيان :

تعرضت الفنانة أسماء جلال لسخرية من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد ساعات من عرض مسلسل " لعبة النسيان" عبر منصة شاهد VIP، بسبب أول مشهد لها ضمن أحداث الحلقة الاولى.





وعلق رواد سوشيال ميديا على بطن أسماء جلال الذى بدا منتفخا بسبب حملها ضمن أحداث المسلسل بطريقة غير محترفة وكأنها ليست حاملا بل تضع على بطنها وسادة.





وأيضا ظهرت دينا الشربيني في أولى حلقات مسلسل " لعبة النسيان" وهي تحمل طفلا رضيعا بعد ولادته ضمن أحداث المسلسل، ولكن اللافت أن الطفل لم يبدو حديث الولادة بل صاحب عمر يتعدى شهرا أو أكثر.





مسلسل الفتوة :

أثار الفنان أحمد صلاح حسني جمهور التواصل الاجتماعي من خلال أدائه المبالغ فيه في أولى حلقات مسلسل " الفتوة " للنجم ياسر جلال .





حيث ركز أحمد في أدائه التمثيلي على عينه وارتدائه الجلباب الزرقاء الضيقة مما جعل الجمهور على فيس بوك يسخرون من هذا الشكل الذي ظهر به ضمن أحداث المسلسل.





مسلسل جمع سالم:

تشارك الفنانة دلال عبد العزيز في موسم السباق الرمضاني لهذا العام بمسلسل " جمع سالم" مع الفنانة زينة، وتجسد من خلاله دور والدتها التي تعمل ابنتها طبيبة.





وظهرت دلال عبد العزيز في أولى حلقات المسلسل بباروكة شعر شقراء وهي نفس الباروكة التي ارتدتها ابنتها الفنانة دنيا سمير غانم في مسلسل نيللي وشريهان في رمضان 2016.





مسلسل يا أنا يا جدو :