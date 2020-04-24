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أخبار البلد

الوزراء: لا صحة لعقد امتحانات تجريبية لطلاب الصف الثاني الثانوي

الجمعة 24/أبريل/2020 - 10:45 ص
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
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محمود مطاوع
نفي المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما أثير في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي منشورات بشأن عقد امتحانات تجريبية لطلاب الصف الثاني الثانوي، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لعقد امتحانات تجريبية لطلاب الصف الثاني الثانوي، وأنهم مدربون بالفعل على طريقة الامتحانات الإلكترونية عبر التابلت وأسلوب الكتاب المفتوح منذ العام الماضي، مُوضحةً أنه سيتم عقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للصف الثاني الثانوي إلكترونيًا، خلال الفترة من 30 أبريل حتى 17 مايو 2020.

وقد أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لطلاب الصف الثاني الثانوي، رابطًا إلكترونيًا لتأكيد صحة بياناتهم وطلب إنشاء أكواد الاختبارات الإلكترونية على موقعها الرسمي، حيث يمكن للطلاب الدخول على الرابط التالي وتأكيد صحة البيانات الخاصة بهم للتمكن من إجراء الاختبارات https://thaneduone.emis.gov.eg/examconfirm/.

وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين طلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (27963273/ 02).

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